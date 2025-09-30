Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vivienda vacacional en Santa Lucía de Tirajana. Arcadio Suárez

Turismo y Airbnb eliminan más de 10.000 alojamientos turísticos irregulares

La lucha por depurar la oferta ilegal se centra en esta primera fase en las viviendas que no se ajustan a la normativa y continuará con las que carecen de registro

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:57

El acuerdo entre la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias y la plataforma Airbnb para detectar y retirar anuncios ilegales continúa dando sus frutos. Más de 10.000 anuncios de alojamientos turísticos han sido eliminados por no cumplir con la normativa vigente desde abril, tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU).

«Lo que hace un año ocupaba titulares en la prensa, como tiendas de campaña en azoteas, minicampings en locales comerciales o furgonetas camperizadas, ya no está presente en Airbnb y pronto tampoco estará en otras plataformas con las que seguimos dialogando», afirmó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

Desde Airbnb, su directora de Políticas Públicas para España y Portugal, Sara Rodríguez, señaló que este acuerdo supone «un nuevo capítulo para la plataforma en las Islas Canarias, basado en la colaboración, la calidad y el crecimiento sostenible». La compañía ha notificado a los anfitriones la obligación de registrarse y ha ofrecido apoyo a su comunidad mediante recordatorios, guías y recursos adicionales.

El Gobierno autonómico subraya que esta colaboración se produce antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento europeo sobre arrendamientos de corta duración y de procedimientos sancionadores. La siguiente fase del proceso se centrará en las viviendas que carecen de registro autonómico o estatal, con inspecciones, sanciones y clausuras de los casos manifiestamente ilegales.

Asimismo, la Consejería mantiene una hoja de ruta que combina medidas legislativas, como la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, con actuaciones de inspección y control en colaboración con Cabildos, Ayuntamientos y plataformas digitales.

«El objetivo es afrontar con seriedad un problema que afecta al equilibrio del modelo turístico de Canarias, garantizando la convivencia, la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad económica y social», destacó el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez.

