Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales en Canarias Adeje, con 765 licencias revocadas, y San Bartolomé de Tirajana, con 637, son los municipios canarios con más alojamientos irregulares | El Ministerio ha ordenado retirar sus anuncios de las plataformas

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha notificado a las principales plataformas digitales la existencia de 8.698 pisos turísticos ilegales en Canarias, con el fin de que retiren de forma inmediata sus anuncios online.

Según explicó el departamento que dirige Isabel Rodríguez, se trata de inmuebles que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero cuya inscripción fue revocada al no cumplir los requisitos legales. Aun así, muchos de ellos continúan comercializándose a través de varias plataformas.

El municipio tinerfeño de Adeje, con 765 licencias revocadas, encabeza la lista de localidades canarias con más pisos turísticos ilegales. Le sigue San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria con 637 y Puerto de la Cruz, con 531 permisos revocados. En Fuerteventura, La Oliva es el municipio más afectado por los pisos turísticos ilegales, con 484 casos detectados. Mientras que en Yaiza, en Lanzarote, se han identificado 442.

Actualmente hay 70.000 viviendas vacacionales inscritas en Canarias y solo 48.000 se comercializan, según los datos facilitados por la Consejería canaria de Turismo.

Importante medida anunciada por @sanchezcastejon.



El Gobierno solicitará a las plataformas digitales la retirada de 8.698 pisos turísticos en Canarias que no cumplen la normativa.



Para que se destinen a alquiler constante. Para que haya más oferta. Sobre todo para jóvenes y… pic.twitter.com/qUn39MWe0V — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) September 14, 2025

España se ha convertido en el primer país europeo en contar con un Registro único de alojamientos temporales, creado en colaboración con el Colegio de Registradores y operado mediante la Ventanilla Única Digital, herramienta que cruza los datos de las solicitudes con los anuncios en internet. El objetivo es reforzar el control y poner coto al fraude en los alquileres turísticos.

Desde que este sistema entró en funcionamiento el 1 de enero, el registro ha recibido 336.497 solicitudes en todo el país, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a viviendas de uso turístico. Sin embargo, 53.786 solicitudes han sido revocadas (20,3%) por incumplir la normativa.

Control para paliar el impacto sobre la vivienda

En el conjunto del Estado se han identificado 53.800 viviendas turísticas ilegales desde comienzos de año, de las que casi 9.000 están radicadas en Canarias.

La Comunidad de Madrid aparece como una excepción dentro de las estadísticas: allí, el 83% de los registros se ha tramitado como alquileres temporales frente al 17% de uso turístico, y más de un tercio de estas últimas solicitudes han sido rechazadas.

Fuentes del Ministerio subrayan que el refuerzo del control busca «preservar la función social de la vivienda» y frenar el impacto de los pisos turísticos ilegales, que —advierten— «expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades».