La presión de los extranjeros sobre la vivienda se concentra en Tenerife: copan el 35,7% de las compras frente al 24,8% de Las Palmas Los ciudadanos de la Unión Europea se hacen con el 20% de las operaciones; los africanos adquieren solo el 0,36% de los pisos; los ciudadanos de América del Sur representan el 0,33% y un 0,18% los de norteamericanos

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

La presión que ejercen los extranjeros sobre el mercado de la vivienda en Canarias y, que ha llevado al Gobierno regional a proponer un límite, se concentra sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y más en concreto, en Tenerife. Esta isla se ha convertido en la que mueve mayor número de turistas al año, con 6,3 millones de foráneos al cierre de 2024 (frente a los 4 millones de Gran Canaria), y de igual forma es la que concentra el interés de los visitantes por hacerse con una vivienda.

Según los últimos datos de la Estadística Registral Inmobiliaria, correspondiente al segundo trimestre de 2025, hay diez puntos de diferencia en el peso que tienen los extranjeros en el mercado de la vivienda de las dos provincias canarias. Es decir, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los extranjeros copan el 35,72% de las operaciones de compraventa de viviendas, en Las Palmas la tasa desciende hasta el 24,83%.

DETALLE Operaciones. En el segundo trimestre se vendieron 6.017 viviendas 3.189 en Las Palmas y 2.828 en Santa Cruz de Tenerife.

Extranjeros En Las Palmas se hicieron con 793 casas, el 24,83% y con 1.010 en Santa Cruz de Tenerife, el 35,72%.

Nacionalidades Los ciudadanos de la UE adquirieron el 20% mientras que los africanos compraron el 0,36%.

Precio Los de América del Norte son muy pocos, solo se hacen con el 0,18%, pero pagan 4.314 euros el metro cuadrado.

Solo hay una provincia española que supera el ratio de Santa Cruz de Tenerife y es Alicante, donde los extranjeros adquieren el 43,3%. Eso sí, las compras en Alicante son estables, con un ligero descenso de un 0,37% mientras que en Santa Cruz de Tenerife, siguen creciendo, con un alza de casi un 7% en el segundo trimestre. Detrás se sitúan Málaga (33,29%), Baleares (28,42%) y Las Palmas, en quinta posición en el ranking del Estado.

Estos porcentajes suponen que de las 2.828 viviendas que se vendieron en Santa Cruz de Tenerife en el segundo trimestre, los extranjeros compraron 1.010, dejando para los nacionales -canarios y peninsulares- 1.818 viviendas. En el caso de Las Palmas, del total de compraventas del segundo trimestre y que ascendieron a 3.189, los foráneos compraron 793 dejando para los nacionales casi 2.400.

A nivel general de Canarias, los extranjeros se hicieron en el segundo trimestre con el 29,98% de las viviendas que se vendieron. La cifra ha descendido ligeramente con respecto al año 2017, cuando se llegó a superar el 32%, según los datos de los registradores. La ligera caída regional se debe a la provincia de Las Palmas ya que en Santa Cruz de Tenerife las compras por foráneos se encuentran en niveles máximos y subiendo.

Atendiendo a la nacionalidad de los extranjeros que compran vivienda en Canarias, son casi en su totalidad ciudadanos de la Unión Europea, que son además los que más están dispuestos a pagar por los inmuebles al tener mayor capacidad de gasto. En concreto y, según los datos de los registradores, los ciudadanos de la Unión Europea se hacen con el 20% de las viviendas de las islas; un 4% son del resto de Europa mientras que los africanos adquieren solo el 0,36% de los pisos; los ciudadanos de América del Sur representan el 0,33% y un 0,18% los de América del Norte. En cuanto a los de América central y el Caribe compran el 0,12% de las viviendas de las islas.

Por lo que respecta al precio del metro cuadrado de la vivienda que adquieren los ciudadanos extranjeros: el de las personas de la Unión Europea llega a los 2.845 euros mientras que es de 2.668 euros para los del resto de Europa. El coste medio de lo que pagan los ciudadanos de África por una vivienda es de 1.074 euros -el más bajo de todos-; 2.087 paga el de América del Sur; y 2.192 el del centro y el Caribe. Los ciudadanos de Norteamérica que compran vivienda en las islas son pocos pero el precio del metro cuadrado es de 4.314 euros.

Italianos, alemanes y británicos son los principales compradores de vivienda en el archipiélago, según los registradores.

Medidas urgentes para que los trabajadores turísticos

Las asociaciones provinciales de hostelería de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) y AERO (Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio), junto a los sindicatos firmantes del convenio colectivo del sector, Sindicalistas de Base Canarias (SBC) y la FeSMC de UGT Canarias, coinciden en la necesidad de poner en marcha «medidas urgentes» para facilitar el acceso a la vivienda a personas trabajadoras del sector. Los empresarios se encuentran con que las ofertas de trabajo muchas veces son rechazadas por las dificultades de las personas de encontrar un alojamiento para vivir.

En una nota conjunta señalan que esta circunstancia se ve «agravada «por la insuficiente regulación de la vivienda vacacional, una modalidad que, insisten, es «completamente válida siempre y cuando esté sometida a control y ordenación, como el resto de la oferta turística, de modo que no continúe tensionando la falta de vivienda habitacional».

En ese sentido, confían en que el proyecto de ley de uso turístico de la vivienda, que se tramita actualmente en el Parlamento de Canarias, cumpla con los objetivos iniciales con los que fue diseñado, es decir, la regulación de una actividad empresarial y la limitación de la conversión de viviendas habitacionales en vacacionales, de forma que pueda contribuir a dar una solución al problema de la vivienda en las islas e impida la existencia de camas turísticas desreguladas. El sector turístico, más concretamente los subsectores de alojamiento y restauración, aglutina en Canarias a unas 140.000 personas trabajadoras, 76.000 en la provincia tinerfeña, muchas de las cuales ven frustradas oportunidades laborales por no lograr acceder a una vivienda a un precio razonable, detallan.