Vea aquí las novedades de la Renta 2018

Obligación de declarar: aumenta el mínimo exento con dos pagadores

Tener dos pagadores en la renta puede afectar a tu obligación de presentar el IRPF. Uno de los cambios en el IRPF para 2019 está encaminado en esa dirección.

En la renta 2018 se eleva de 12.000 euros a 12.643 euros los ingresos la cantidad por la que estarás obligado a declarar si tienes más de un pagador y has recibido más de 1.500 euros del segundo o siguientes. Para que lo entiendas, mejor, si has trabajado para dos empresas y de la primera has cobrado 10.500 euros y de la segunda 1.600 euros, no tendrás que hacer el IRPF 2018 si no quieres. El año pasado sí habrías tenido que declarar.

Este mínimo exento es de 14.000 euros para la renta 2019.