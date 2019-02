Los pilotos de Norwegian estudian paros ante el cierre de bases en España

Al mismo tiempo, ha solicitado a la compañía una garantía por escrito de que se mantendrán todos los puestos de trabajo y las condiciones laborales, y que ningún piloto será despedido.Por ello, el Sepla ha advertido de que se reserva el derecho de recurrir a todas las medidas legales que sean necesarias, paros incluidos, para defender los puestos de trabajo de los pilotos afectados."Norwegian debe ser clara sobre nuestro futuro, y no dudaremos en movilizarnos si es necesario, ya que el descontento y la incertidumbre en nuestro colectivo es cada día mayor", aseveran desde la Sección Sindical.En este sentido, el Sepla ha denunciado que muchos pilotos de Norwegian afectados por esta medida están recibiendo "invitaciones" por parte de la compañía para aceptar un traslado no elegido por ellos, una práctica que, agrega el sindicato, no se ajusta a derecho y aumenta el malestar entre el colectivo.

Del mismo modo, el Sepla ha exigido a Norwegian que, de mantener su intención de cerrar las bases, abra de manera inmediata un periodo de consultas donde se acredite la existencia de causas que justifiquen la medida y se llegue a un acuerdo con el sindicato para garantizar el futuro de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los pilotos de la aerolínea en España.El sindicato de pilotos ha asegurado que de momento la aerolínea no ha demostrado que haya causas objetivas que obliguen al cierre de las bases de Palma de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife.

Además del Sepla, el sindicato USO ha denunciado también que Norwegian haya empezado a ofrecer traslados individuales a los trabajadores de las bases de Canarias y Baleares, que la aerolínea va a cerrar, sin negociar un despido colectivo.