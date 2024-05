El líder del vacacional, Airbnb, avisa de que regular de forma «desproporcionada» perjudica a los canarios Consideran que la ley que se pretende aplicar perjudica los intereses de las familias locales y no ayuda a abordar el desafío del turismo de masas

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de mayo 2024, 19:24 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Airbnb, una de las plataformas líderes en el alquiler de viviendas vacacionales ha expresado que «la implementación de reglas locales desproporcionadas», mientras se pone en marcha la nueva regulación europea podría perjudicar a las familias locales que se benefician de esta actividad y no abordar el verdadero desafío, que es el turismo de masas en las islas. Asimismo, defienden que se regule la situación de la vivienda vacacional pero no de una forma tan restrictiva y que no tenga en cuenta los intereses del propio sector.

Cabe recordar que hoy 9 de mayo, concluye el plazo para presentar alegaciones u observaciones al Anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de las viviendas que pretende regular la actividad de la vivienda vacacional. Desde la compañía señalan que están dispuestos a trabajar con las autoridades en Canarias y en toda España para establecer normas proporcionadas «que pongan por delante a las personas locales y les permitan beneficiarse del turismo de las zonas a las que pertenecen y eviten políticas que sigan favoreciendo el dominio de los hoteles», expresó Sara Rodríguez, Directora de Políticas Públicas y Campaña en Airbnb. Un huésped de Airbnb en 2023 gastó además del alojamiento una media de 120 euros por día y persona Según la plataforma, un anfitrión típico ingresa 5.100 euros anuales, el equivalente aproximado a dos meses del salario promedio en España. Los alojamientos anunciados en Canarias a través de Airbnb están distribuidos de una manera más uniforme por el territorio que los hoteles, que tienden a concentrarse en determinadas zonas. En 2023 9 de cada 10 alojamientos enteros anunciados en las islas en Airbnb estaban ubicados fuera de las tres áreas urbanas principales. El impacto de Airbnb La popular plataforma informó en un comunicado que en los alojamientos anunciados en las islas, se hospedan un número limitado de los turistas que viajan al archipiélago en comparación con los hoteles y el resto de los grandes operadores turísticos. Además, según Airbnb los huéspedes que los eligen se alejan de las zonas más concurridas y brindan mayores beneficios para las comunidades locales, al consumir en sus comercios y servicios. Según datos de finales de 2022, las pernoctaciones reservadas en hoteles representaron el 82% de todo el turismo del archipiélago mientras que las estancias en Airbnb no alcanzaron el 4% del total de noches reservadas por los huéspedes en el mismo periodo. Dentro de esta limitada oferta, más de 7 de cada 10 locales que anuncian una casa entera comparte solo una vivienda. El 70% afirma que ser anfitrión en Airbnb no es su ocupación principal y más de la mitad asegura que los ingresos que obtienen a través de la plataforma les ayudan a conservar sus hogares. En el camino hacia un turismo menos agresivo con el medioambiente, Airbnb considera que con su labor, ha contribuido a reducir el turismo de masas en Canarias en comparación con otras opciones de alojamiento tradicional al mismo tiempo que declaran ser «conscientes» de las preocupaciones locales y defensores de la implementación de reglas que ayuden a fomentar un turismo más sostenible en las próximas décadas. 200.000 viviendas vacías Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), con 200.000, Canarias tiene casi cinco veces más viviendas vacías que unidades de alquileres a corto plazo lo que representa casi el 20% del total del parque habitacional. Las mismas estadísticas oficiales muestran que hay 44.000 alquileres a corto plazo, equivalentes a solo el 4% del total de la oferta de viviendas. Desde Airbnb «reconocen» el impacto de las preocupaciones sobre la vivienda al mismo tiempo que resaltan que la asequibilidad de la vivienda es un asunto complejo con muchos factores contribuyentes. La compañía defiende que ha apoyado regulaciones sobre el alojamiento compartido que ayudan a proteger las viviendas asequibles, permitiendo al mismo tiempo que la ciudad y los residentes locales se beneficien del turismo. Noticias relacionadas Los hoteles canarios, los más rentables y caros de todo el país en marzo Javier Sheng Pang Blanco La amenaza de la nueva ley hace que los pisos turísticos se disparen cerca de un 40% en Canarias Javier Sheng Pang Blanco La Ascav 'diseña' una ley vacacional alternativa para solucionar el déficit de vivienda Javier Sheng Pang Blanco El precio de la vivienda sube en las islas el triple que en el Estado a la espera de medidas de control Javier Sheng Pang Blanco