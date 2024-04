La amenaza de la nueva ley hace que los pisos turísticos se disparen cerca de un 40% en Canarias

El procedimiento iniciado por la Consejería de Turismo el pasado octubre para regularizar el uso turístico de las viviendas está provocando un efecto de burbuja inmobiliaria que se ha saldado con un aumento del 38,5% en los pisos dedicados al alquiler vacacional en los últimos 10 meses, coincidiendo con la entrada del nuevo equipo de gobierno. Cabe recordar que se prevé que la normativa no entre en vigor hasta los meses de septiembre u octubre por lo que es probable que se siga acrecentando el número de licencias otorgadas.

Durante este tiempo se registraron un total de 17.116 nuevas viviendas pero se produjeron a su vez 1.797 bajas quedando un saldo positivo de 15.319 pisos turísticos más que en junio de 2023. El cómputo total supera ya las 55.000, tal y como revela un estudio de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna en colaboración con CajaCanarias-Ashotel sobre la evolución de la vivienda vacacional en Canarias, tanto por islas como por municipios.

Este efecto llamada se ha notado particularmente en Lanzarote y Tenerife donde en menos de un año ha habido un incremento del 51,8% y 48,1% respectivamente. En el caso de Tenerife, sus 23.392 viviendas registradas a 17 de abril suponen el 42,43% del total de pisos turísticos del archipiélago. En las islas orientales, Gran Canaria cuenta con 13.394 pisos turísticos, 31% más que hace 10 meses y Fuerteventura con un 24,6% de crecimiento supera ya los 7.000.

Las tres islas verdes tan solo acaparan el 6% de las viviendas vacacionales, evidenciando las diferentes realidades entre islas

Por otro lado, El Hierro ha aumentado un 24,4% (107 viviendas). La Gomera con un 17,4% (171 viviendas) y La Palma con un 10,4% (157 viviendas) sumando las tres islas verdes en su conjunto 3.375 viviendas de esta modalidad, englobando un modesto 6% del total, lo que evidencia la diferente realidad que existe entre islas y cómo una ley que regule a todas por igual no tendría el mismo impacto. No obstante, es importante tener en cuenta que este registro se recoge solo las viviendas vacacionales dadas de alta y no otras que de forma ilegal se puedan estar comercializando.

Por municipios

Los municipios con más viviendas vacacionales actualmente son Arona con 5.175, seguido por Las Palmas de Gran Canaria con 4.361, Adeje con 4.273, La Oliva con 3.722 y San Bartolomé de Tirajana con 3.527. Estos datos representan un aumento desde junio de 2023 de 1.456 VV en Arona (39,15%); 982 en Las Palmas de Gran Canaria (29,06%); 1.395 en Adeje (48,47%), 748 en La Oliva (25,15%); y 902 en San Bartolomé de Tirajana (34,36%). Cabe destacar que Las Palmas de Gran Canaria es el único municipio no turístico que aparece en las posiciones destacadas.

Por su parte, Puerto de la Cruz y Tías son los que han experimentado un mayor crecimiento relativo, con un 62,51% y 61,54%, lo que se traduce en un aumento de 622 y 789 viviendas vacacionales, respectivamente.

En el estudio elaborado por la Cátedra de Turismo se recalca que la vivienda vacacional «puede contribuir a una distribución de las rentas en el territorio» debido a que la propiedad y la localización suelen estar más dispersas que en otro tipo de alojamientos. Sin embargo, señalan que también puede «poner en riesgo los objetivos de la planificación turística y territorial», afectando considerablemente en el precio de las viviendas en alquiler convencional.

230.000 plazas

En cuanto al número de plazas registradas, Canarias ha pasado de contar con 164.789 plazas en junio de 2023 a 230.631 y, al igual que ocurre con las viviendas, es Tenerife la que cuenta con un mayor número con un total de 97.095 plazas, seguida de Gran Canaria con 57.193, Lanzarote con 35.322 y Fuerteventura con 28.893 y, en menor medida, La Palma con 6.298, La Gomera con 3.922 y El Hierro con 1.908.

Los municipios de Arona, Adeje y Las Palmas de Gran Canaria lideran en cantidad de plazas registradas, con 19.352, 18.194 y 17.550 plazas respectivamente. Esto representa un aumento del 43,21%, 47,21% y 31,09%.