Activistas ecologistas anuncian una huelga de hambre si no se paran obras en La Tejita y Adeje

Los convocantes de las manifestaciones del 20 de abril 'Canarias tiene un límite' han dado este martes un ultimátum al Gobierno de Canarias y les han advertido de que si en un plazo de diez días no se paralizan las obras del hotel La Tejita y Cuna del Alma, ambas en Tenerife, iniciarán una huelga de hambre.

En declaraciones a los medios, los activistas han señalado que la huelga se iniciaría a partir del jueves 11 de abril y en ella participarían unas ocho o diez personas, miembros de la plataforma 'Canarias se agota'.

En ese plazo de diez días exigen que el Ejecutivo canario convoque a la plataforma a una mesa de trabajo, aporte «soluciones urgentes» y no «falsas promesas», y que se comprometa, «como muestra de voluntad política», a paralizar de manera definitiva las obras en el Hotel La Tejita y Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje.

Medida desesperada

El anuncio lo han hecho durante una concentración ante la dirección provincial de Costas, en la que han leído un manifiesto en el que exponen que si han llegado a este punto es porque no les queda «más remedio» y por «las faltas graves» que está cometiendo «nuestro mal Gobierno de Canarias».

Han advertido de que «la responsabilidad de lo que pudiera pasar en última instancia» con la huelga de hambre que han anunciado «sería del mismo gobierno que nos abocó a tomar esta medida desesperada, ya que «están poniendo en riesgo nuestro presente y nuestro futuro y el de las nuevas generaciones«.

«No nos subestimen, porque somos muchas personas. Somos toda Canarias, todo un movimiento. Sin nuestro trabajo, nuestros votos, ustedes no son nada ni nadie y no lo son para lo que están haciendo con Canarias. Decimos basta, no en nuestro nombre«, advierte el manifiesto, que han leído Víctor Martín e Isora Mesa.

Ambos, miembros de la plataforma 'Canarias se agota', que abarca a representantes de la sanidad, la educación, los cuidados, el arte o la agricultura, han recalcado que las movilizaciones del 20 de abril y la huelga de hambre anunciada son fruto de la «desesperación» tras haber «tocado todas y cada una de las puertas para denunciar sus negligencias».

Más imágenes de la concentración. Efe

Han recordado que en los últimos años ha habido «manifestaciones multitudinarias y concentraciones» en las que «la población canaria ha hablado alto y claro», y que diversos colectivos ecologistas han acudido a instancias locales, provinciales, autonómicas, nacionales y europeas sin encontrar soluciones.

«¿Para qué queremos unos gobernantes que no quieren ver qué clase de islas consumidas y desgastadas, violadas y desgarradas vamos a dejar a nuestras hijas e hijos?», se han preguntado.

Preguntada por si en Canarias existe «turismofobia», Isora Mesa ha afirmado que los colectivos convocantes de las manifestaciones «no somos turismófobos, no somos generadores de odio. De eso se encargan nuestros gobiernos, de no cumplir con la legislación y de llevar al pueblo al límite«.

«El turista no es nuestro enemigo»

Mesa ha dicho que estos colectivos creen en el turismo, en que es un sector de desarrollo en Canarias, pero que no creen «en este modelo», y ha añadido: «el turista no es nuestro enemigo. Lo son quienes están llevando a cabo las políticas que nos llevan hacia estos caminos, un Gobierno que sigue destruyendo el territorio«.

«Canarias se agota» plantea acabar con los «ecocidios» y una moratoria turística para toda Canarias.

Sobre el caso concreto del hotel de La Tejita, Víctor Martín ha subrayado que los coletivos ecologistas han seguido «todos los conductos reglamentarios para que Costas actúe, pero no lo hace», y como quiera que se han reiniciado las obras lo han vuelto a exigir.

Sobre la aludida «turismofobia», ha criticado que algunos partidos políticos y organizaciones empresariales «no tienen argumentos» y recurren a este tipo de términos, y ha añadido: «no es que no queramos a los turistas aquí, no queremos el desarrollo turístico actual».

Ha indicado que las islas «valen para otras cosas más» que presumir año tras año de récords de visitantes y que Tenerife, por ejemplo, «está colapsada», algo que sabe el ciudadano «y no solo por el tráfico», sino también por la precariedad laboral, el aumento de la pobreza o la falta de vivienda, ha referido, y sin embargo las administraciones «apuestan por una vuelta de tuerca más por el desarrollo del turismo».