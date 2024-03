La Cámara de Comercio pide que se ataje la turismofobia

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado este domingo la campaña de turismofobia «orquestada» por grupos minoritarios y ha pedido a las administraciones públicas que eviten que proliferen esos mensajes «que van en contra del 35% del PIB canario y el 40% del empleo.

En una nota, la Cámara rechaza un episodio que tuvo lugar en la zona de llegadas del aeropuerto Reina Sofía, en el sur de Tenerife y califica los hechos de «auténtica temeridad».

«El problema de este tipo de acciones es que no se quedan aquí, traspasan fronteras y calan en los países de origen. Esta idea de rechazo, del no al turista, pone en riesgo nuestra economía y traslada una visión de la sociedad canaria que no se ajusta a la realidad», dice el presidente de la Cámara, Santiago Sesé.

Destaca además que actualmente las islas tienen el reto de mantener la industria turística dentro de los parámetros de sostenibilidad «cada vez más exigidos por los visitantes» y que en este contexto se están poniendo los mensajes de turismofobia «solo sirven para confundir y crear rechazo».

A juicio de Sesé, los movimientos en contra del turismo se sustentan en en datos y valoraciones «sin ningún tipo de fundamento económico, dado su sensacionalismo y populismo son magnificados y difundidos sin medir sus consecuencias».