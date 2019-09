Ryanair alza el vuelo a otros destinos

silvia fernández las palmas de gran canaria

La aerolínea irlandesa Ryanair ha comunicado a sus trabajadores el cierre de cuatro de las 13 bases que tiene en España y el inicio de un Expediente de Regulación (ERE) para 512 trabajadores. Esta decisión perjudica especialmente a Canarias, donde se localizan tres de las cuatro bases que se clausurarán (Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife Sur) «de forma irreversible» y se despedirá a 348 trabajadores. La cuarta base es Girona donde Ryanair echará a 164 personas.

La decisión de la aerolínea ha sido respondida por sus trabajadores con una huelga, que se inicia hoy en toda España y se extenderá a lo largo de septiembre (de viernes a domingo todos los fines de semana). Convocada por los tripulantes de cabina podria alargarse a octubre, tal y como manejan los representantes de los trabajadores que buscan con esta medida de presión lograr que la aerolínea se replantee su decisión. Los pilotos se han sumado a la huelga con cindo días de paro -algunos coincidentes con los tripulantes de cabina-.

A nivel político, las distintas administraciones tratan de buscar salidas a este cierre que es un mazazo en toda regla al sector turístico de Canarias (que supone el 35% del PIB de la región).

El cierre de la bases no supondrá la marcha de Ryanair de Canarias pero sí un recorte drástico de rutas y plazas aéreas, y bien es sabido que, sin conectividad y sin asientos, no hay turistas. Canarias ha dejado de ser un destino prioritario para la aerolínea de bajo coste. De ahí la preocupación de administraciones y empresarios turísticos que no saben muy bien qué hacer para salvar la situación, máxime cuando Ryanair no es una aerolínea convencional que se atenga a razones y a negociar.

Actualmente Ryanair tiene en las islas nueve aviones -cuatro en Tenerife Sur, tres en Gran Canaria y dos en Lanzarote- con las que opera un total de 131 rutas (54 desde el Reina Sofía; 44 desde Gando y 33 desde Guacimeta).

Esas 131 rutas desde tres aeropuertos enlazan con 60 ciudades diferentes de toda Europa y España. La marcha de los nueve aviones derivada del cierre de las bases implicará la pérdida del 30% de estas rutas, más de 40, y casi 7.000 plazas aéreas menos al día. Destinos como Cracovia desde Tenerife Sur, Oslo o Copenhague (que se estrenan en noviembre), Vitoria, Sevilla y Valencia, entre otras, se eliminarán. Quedarán solo las rutas operadas a los destinos canarios desde otros aeropuertos que tengan base y en estos casos las frecuencias se reducirán a la mitad.

La aerolínea ya comenzó el viernes a suspender algunas de estas rutas. La venta de billetes a partir del 8 de enero se suspendió y aquellos con billetes comprados para después de esa fecha fueron advertidos de su cancelación.

Pese a los intentos del Gobierno de Canarias por intentar negociar y revertir la situación, la aerolínea ha optado por callar y ni siquiera ha aceptado reunirse con la consejera de Turismo. Ryanair tiene clara su decisión y aunque justifica los cierres en la necesidad de recortar gastos (por el retraso en la llegada de 30 aviones Boeing 737 Max; el alto precio del combustible y los costes laborales) tras ellos hay una estrategia empresarial bien diseñada y que no pasa por Canarias.

estrategia sin canarias. Como ha reconocido la propia aerolínea en algunos medios internacionales, a corto y medio plazo Ryanair quiere concentrar su negocio en vuelos de menos de tres horas, que son más rentables en el momento actual de petróleo aéreo caro, lo que excluye al archipiélago de sus planes. Además, en las islas las ayudas son prácticamente inexistentes (solo recibe incentivos por la puesta en marcha de tres rutas sacadas por el Gobierno de Canarias a través del fondo de desarrollo de vuelos y ascienden a 437.000 euros) mientras que hay otros países donde el dinero fluye con abundancia.

Ryanair ya está dando pasos en este sentido: en breve empezará a volar a cuatro aeropuertos de Ucrania y en junio de 2020 entrará en Georgia. La aerolínea irlandesa se está expandiendo al norte de África (sobre todo Marruecos, donde tiene el apoyo del Gobierno marroquí), a la Europa oriental, al Líbano, a Omán (Jordania) y a Israel. En este último país el subsidio que otorga el Ministerio de Turismo a a las aerolíneas europeas que conecten con Israel asciende a 60 euros por pasajero. Casi nada.

Esa estrategia empresarial pasa por cambios sustanciales dentro de la propia estructura organizativa de Ryanair. La aerolínea ha dejado de ser una sola compañía con 400 aviones para partirse en cinco filiales, ubicadas en distintos países desde los que acometer la entrada en los nuevos mercados e, importante, con menores costes laborales. De un lado está Ryanair DAC (que opera en las islas y con nuevo consejero delegado, Eddie Wilson); Laudamotion, con sede en Austria y que opera sobre todo en este país y Alemania (rutas cortas); la compañía de vuelos chárter Buzz con sede en Polonia (antigua Ryanair Sun y que estrenará este nombre en octubre), con potencial de crecimiento en Europa central y oriental; Malta Air, desde donde operará hacia el norte de África y Oriente Medio; y Ryanair U.K, empresa que se ha creado para minimizar el impacto en el caso de que finalmente se produzca un brexit a las bravas. Ryanair camina hacia un modelo similar al de IAG, multimarca, con el que diversificar el riesgo, explican fuentes cercanas.

El consejero delegado del holding Ryanair (que incluye las 5 filiales), Michael O´Leary, afirmó en enero que Ryanair apostaba por Israel como nuevo destino de sol y playa porque «la gente», en alusión a los turistas europeos, «estaba harta de Canarias». Después se retractó y negó haberlo dicho pero aquel preludio hoy se confirma.