Ryanair «incumple» los servicios mínimos impuestos por Fomento

Jairo Gonzalo: «Ryanair vuelve a abusar de los servicios mínimos con el fin de operar todos los vuelos internacionales»

Con servicios mínimos del 60% deberían suspenderse en dos días 20 vuelos y sin embargo, la aerolínea no contempla cancelaciones en las islas.

La aerolínea trató ayer de llegar a un acuerdo in extremis con los trabajadores para cancelar la huelga pero finalmente no se llegó un acuerdo. No ayudó nada el vídeo emitido el día anterior por el director de Recursos Humanos, Eddie Wilson, en el que llamaba a los tripulantes de cabina a presionar a los representantes sindicales para que desconvocasen la huelga. En el vídeo se apunta con nombres y apellidos así como la base en la que trabajan a los distintos representantes sindicales.

La aerolínea asegura en él que la huelga no es la forma de garantizar los puestos de trabajo y amenaza con el cierre de nuevas bases si persisten en ella.

Tampoco contribuyó el aviso lanzado por la aerolínea a sus trabajadores de que si iban a la huelga el domingo se les descontaría 450 euros de sueldo a los sobrecargo y más de 300 a los tripulantes de cabina. «Siempre es lo mismo. Tratan con amenazas de evitar que hagamos la huelga», indica Gonzalo.

Tampoco benefició al acuerdo que ayer mismo se nombrara al director de Recursos Humanos, Eddie Wilson (autor del vídeo), nuevo consejero delegado de Ryanair DAC, una de las cinco compañías que integran el holding Ryanair, que sigue dirigiendo Michael O’Leary.