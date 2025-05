Rafael López, afectado por el atasco del Semac: «Lo he pasado mal» Es uno de los más de 3.000 trabajadores afectados por el retraso en el servicio de mediación entre empleados y empresas

Rafael López y uno de sus compañeros fueron despedidos el 3 de diciembre del año pasado de la empresa en la que trabajaban en Gran Canaria. Tras declararse como despido improcedente, ambos presentaron una solicitud, como establece la norma, en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) dentro de los 20 días hábiles que se dan después de la fecha del despido. Así, enviaron la solicitud el 13 de diciembre de 2024. En ella trasladaron lo ocurrido y lo que reclaman para, así, tratar de llegar a un acuerdo, sin pasar por los juzgados, con la entidad que les tenía contratados.

Sin embargo, una espera que tenía que ser de apenas un mes terminó alargándose demasiado. «Después de ocho meses, tengo cita el 8 de julio. No sé si la empresa se presentará», comenta López. Además, ya le han dado fecha para el juicio «en mayo del próximo año», sin haber pasado siquiera por el Semac.

Y es que tanto López como su compañero son dos de los más de 3.000 trabajadores afectados en las islas por el retraso en el servicio de mediación, que ahora pretende desatascarse con la incorporación de 17 trabajadores tras aprobarse en el Consejo de Gobierno celebrado ayer.

Este retraso ha hecho que muchos trabajadores, como López, se hayan sentido «totalmente desprotegidos» en las islas.

El servicio existe con la intención de que el trabajador y la empresa no pasen por un juicio, pero la poca agilidad en el sistema por la falta de personal ha hecho que se den situaciones contradictorias, como la que cuenta López. En este caso, su compañero, despedido al igual que él en diciembre, tiene cita para un juicio con la empresa a finales de este mes, y todavía no ha recibido respuesta alguna por parte del Semac.

Para más inri, López no ha recibido ni el sueldo de noviembre, ni el de diciembre, ni el finiquito, «ni la paga extra», al no haber tenido la cita con el Semac. «Ha sido un periodo bastante malo. Te ves en esas fechas, en navidades, y te desbarata todos los planes», apunta el afectado, quien confiesa hasta qué punto esta situación le ha perjudicado. No obstante, sí ha podido apuntarse en el paro para recibir las prestaciones por desempleo y ahora se encuentra en búsqueda de otra actividad con la que lograr estabilidad.

Su sorpresa llegó a la hora de hacer la declaración de la renta durante esta campaña. Ahí pudo ver cómo la empresa de la que fue despedido informó de que había cobrado todo lo que aún no ha recibido.

Después de ocho meses, López tendrá su convocatoria, a la que está obligado a acudir por norma. Sin embargo, el horizonte que se dibuja no es esperanzador. «Tengo la cita ahora en julio y, si no hay acuerdo, el juicio será en mayo del próximo año, por lo que el periodo para cobrar lo que me deben se prolongará», lamenta.

