El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible

Otra gran operación marina tendrá lugar esta semana en el Puerto de Las Palmas. El jueves 23 de octubre llegará a la capital grancanaria uno de los buques semisumergibles más potentes del mundo, el 'DCV Balder'. Hará una escala aproximada de 24 horas donde realizará un cambio de tripulación de más de un centenar de personas, y un repostaje de 2000 toneladas de combustible.

La punta del muelle del Reina Sofía será su lugar de atraque donde, a buen seguro, atraerá la visita y expectación de los expertos. El barco que ya había estado en la isla en 2023, procede de Malta y tiene como destino final América. El propietario es la compañía neerlandesa Heerema Marine, aunque la bandera que representa al buque es la de Panamá.

Historia del 'Balder'

Construido originalmente en 1978 por una empresa marítima en Japón, el 'Balder' tuvo que ser restaurado en 2001 para convertirse en un buque de construcción en aguas profundas, adaptándose así a las nuevas exigencias de la industria, en especial para trabajos en aguas ultra profundas.

Con una eslora de aproximadamente 154 metros y una manga cercana a los 86 metros, el buque destaca por su diseño semisumergible, lo que le otorga una gran estabilidad durante operaciones de elevación en alta mar. Este diseño le permite sumergir parcialmente su casco para mejorar la resistencia a las olas y mantener una plataforma estable en condiciones meteorológicas adversas. Además, tiene una capacidad de elevación combinada de hasta 6.300 toneladas, gracias a sus grúas principales de gran tamaño. Esto le ha permitido instalar grandes estructuras marinas como plataformas petroleras.

Importantes operaciones

A lo largo de su historia, el 'Balder' ha sido parte de algunos de los proyectos offshore más importantes del mundo, operando en regiones como el Golfo de México, el Mar del Norte y el sudeste asiático. Su durabilidad y constante modernización lo han convertido en uno de los buques más importantes dentro de la flota global de construcción pesada offshore.

Aunque algunos buques de su generación han sido ya retirados o reemplazados por unidades más modernas, el 'Balder' sigue siendo una pieza clave en la estrategia operativa de los semisumergibles gracias a su versatilidad y capacidad.