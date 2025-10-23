Atraca en el Puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de Santa Cruz de Tenerife El 'DCV Balder' hará escala de un día en la capital grancanaria | La incertidumbre por varios condicionantes logísticos hicieron que los propietarios del buque decidieran rechazar Tenerife para atracar en Gran Canaria

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 18:42 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

Uno de los buques semisumergibles más potentes del mundo ha atracado en el Puerto de Las Palmas este jueves. Se trata del 'DCV Balder', que en un principio, iba a realizar su atraque en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero la incertidumbre sobre varios condicionantes hicieron que los propietarios decidieran finalmente que el buque atracara en la capital grancanaria.

Este gigante del mar se encuentra atracado en la punta del muelle del Reina Sofía, lugar donde suelen atracar este tipo de buques con tal magnitud. El barco propiedad de la compañía neerlandesa Heerema Marine, se va a abastecer de 2.000 toneladas de combustible y realizará un cambio de tripulación de más de cien personas. Este buque representado con la bandera de Panamá no es la primera vez que se encuentra en la isla, ya que en febrero de 2023 también realizó una escala en Las Palmas de Gran Canaria.

De Tenerife a Gran Canaria

Según la página especializada Puente de Mando, originalmente el 'Balder' iba a realizar su atraque en el muelle de Santa Cruz de Tenerife, pero la incertidumbre sobre condicionantes para confirmar la escala, obtener las autorizaciones necesarias, las posibles restricciones de Capitanía Marítima, la inseguridad a la hora de autorizar el posicionamiento dinámico, así como las dificultades para el embarque y desembarque de la tripulación, hicieron que los propietarios decidieran que el buque atracara en el Puerto de Las Palmas.

Imágenes del 'DCV Balder' en el Puerto de Las Palmas. Cober 1 /

Inicios del 'Balder'

Construido originalmente en 1978 por una empresa marítima en Japón, el 'Balder' tuvo que ser restaurado en 2001 para convertirse en un buque de construcción en aguas profundas, adaptándose así a las nuevas exigencias de la industria, en especial para trabajos en aguas ultra profundas.

Con una eslora de aproximadamente 154 metros y una manga cercana a los 86 metros, el buque destaca por su diseño semisumergible, lo que le otorga una gran estabilidad durante operaciones de elevación en alta mar. Este diseño le permite sumergir parcialmente su casco para mejorar la resistencia a las olas y mantener una plataforma estable en condiciones meteorológicas adversas. Además, tiene una capacidad de elevación combinada de hasta 6.300 toneladas, gracias a sus grúas principales de gran tamaño. Esto le ha permitido instalar grandes estructuras marinas como plataformas petroleras por su capacidad de levantar más de 7.000 toneladas.