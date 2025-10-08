Puertos Canarios combate la subida del nivel del mar en Agaete o San Cristóbal: «Jesucristo puede caminar sobre las aguas» Su director gerente, José Gilberto Moreno, detalla que en el Puerto de Las Nieves ha crecido 15 centímetros en los últimos 20 años

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:58 Comenta Compartir

El cambio climático supone una amenaza real que adopta diferentes formas. En el caso de Puertos Canarios se manifiesta a través de la subida del mar, una situación que ya afecta a varios puertos de la isla de Gran Canaria. Así lo manifestó el director gerente de la entidad, José Gilberto Moreno, en el foro CANARIAS7 'Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo', que se celebró este miércoles en el salón de actos del periódico.

En concreto, señaló que en los últimos 20 años el nivel del mar ha crecido 15 centímetros en el muelle de Agaete. «Cuando sube la marea, ya el agua llega al dique», una situación que ha llevado a ejecutar una obra para «subir un metro» y anticiparse a lo que pueda ocurrir de aquí a 80 años. Los trabajos también consisten en cambiar el muro faldón, con el único fin de que el Puerto de las Nieves «pueda ser operativo» en los próximos años.

Si bien, no se trata de un caso aislado; el Puerto del Castillo del Romeral o de San Cristóbal también están sufriendo la subida del nivel del mar. «Allí Jesucristo puede caminar sobre las aguas», bromeó el director gerente de Puertos Canarios con un ejemplo lo suficientemente ilustrativo. Tanto es así que en estas instalaciones portuarias hacen falta «drenajes continuos».

Moreno aclaró de esta manera que Puertos Canarios también sufre los problemas del clima, pero de otra manera que las autoridades portuarias, al carecer de «mercancía externa o puertos industrializados».

Siendo así, enfatizó que la «electrificación u otro tipo de energía no fósil, ahora mismo en las embarcaciones, en un contexto Atlántico es imposible por potencia y por intensidad». Tanto es así que «solo una embarcación recreativa está electrificada en Canarias, el resto funciona con energía fósil».

Por ello, la apuesta sostenible de Puertos Canarios pasa por poner en marcha «medidas correctoras». «Todos los Puertos Canarios tienen el gasto energético medido y todas se van a alimentar, ya de cara al próximo año, con energías limpias, a través de placas fotovoltaicas o aerogeneradores», puso de relieve.

Ampliar

Del mismo modo, enfatizó que esta misma semana se instaló la antena de medidores con sensores la calidad del aire, del agua y del ruido. Con respecto a este último, Puertos Canarios ha acordado con las navieras que «no se haga ruido para el contexto puerto ciudad, midiendo los decibelios diariamente».

También se ha puesto especial énfasis en la medición de la calidad del aire, con las mediciones de CO, y del agua: «Tenemos una calidad que incluso se podrían bañar en nuestras aguas», volvió a bromear para ejemplificar su buen estado, para luego aclarar que no es legal hacerlo. Tampoco pescar.

Al mismo tiempo, mencionó las primeras gasolineras de hidrógeno de Puertos Canarios, que se encuentran en Corralejo y Morrojable, en la isla de Fuerteventura.

Moreno se congratuló por todas estas medidas correctoras impulsadas por Puertos Canarios, que hacen que el archipiélago siga desmarcándose como un refugio climático, una cuestión que los y las turistas ya valoran y que seguirán haciéndolo, incluso más, en el futuro. «Estamos dando un ejemplo exquisito y a nuestros puertos ya los llamamos ecopuertos», concluyó.