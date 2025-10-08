Foro CANARIAS7, en directo: 'Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo' El acto se celebra este miércoles a las 9.30 horas en el salón de actos de CANARIAS7

CANARIAS7 organiza este miércoles el foro 'Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo', que se tendrá lugar a partir de las 9.30 horas en el salón de actos de CANARIAS7.

El acto pone el foco en uno de los grandes desafíos de la movilidad en el archipiélago: la integración eficaz de los diferentes modos de transporte para garantizar la cohesión territorial, la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental.

La presentación corre a cargo de María Fernández Pérez, directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dará paso a una mesa redonda con la participación de Beatriz Calzada Ojeda, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas; Pedro Suárez López de Vergara, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; José Gilberto Moreno García, director gerente de Puertos Canarios; y Santiago Guerra Medina, coordinador general de Binter. El debate lo modera el director de CANARIAS7, Francisco Suárez Álamo.

El foro, organizado por MovCanarias y el Gobierno de Canarias, en colaboración con CANARIAS7, cuenta con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Puertos Canarios y Binter.