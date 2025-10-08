Puertos y aeropuertos de Canarias «se quedan rezagados» ante el aumento poblacional Defienden su crecimiento para garantizar la entrada de suministros por la vía marítima y combatir los colapsos por la aérea

«Los aeropuertos canarios se han ido quedando rezagados» y no han crecido de la mano de la población, con un aumento de 500.000 habitantes en los últimos 25 años, y la suma de récords turísticos año tras año. Así de contundente se manifestó el coordinador general de Binter, Santiago Guerra, en el foro CANARIAS7 'Intermodalidad en Canarias: Retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo'.

Guerra recordó el anuncio realizado por Aena el año pasado de ampliar los aeropuertos de Tenerife Sur y Norte, a través de una inversión millonaria. Unos trabajos que urgen, si se tiene en cuenta el «crecimiento importante» del turismo.

Siendo así, los aeropuertos se están quedando pequeños no solo en lo que se refiere al tránsito de pasajeros, sino que también, en los controles de seguridad o puertas de embarque. «Estamos en contacto con ellos, quieren ampliar y dicen que van a llegar a tiempo, que las licitaciones van a estar ahí, confiemos que así sea», indicó al respecto.

El coordinador general de Binter también reparó en otro aspecto «clave» para la aerolínea, que es el mantenimiento. En estos momentos, la compañía cuenta con hangares para la reparación de su flota de turbohélices solo en Gran Canaria, pues la que había en Tenerife cerró por cuestiones de renovación. Aun así, existen bases con técnicos en otras islas.

Ante este escenario, subrayó la necesidad de dotar al archipiélago de las infraestructuras adecuadas para ganar hangares y más grandes.

Del mismo modo, se refirió a la congestión que existe en el espacio aéreo, que en muchas ocasiones provoca retrasos quizás no muy abultados, de diez o quince minutos, que, sin embargo, pueden suponer un descalabro para muchas personas que viajan entre islas.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, manifestó de igual forma la necesidad de crecimiento de sus puertos, sobre todo del de la capital tinerfeña.

«Tendremos un pequeño respiro cuando acaben las obras del Puerto de Granadilla, con una ampliación de casi un millón de metros cuadrados, ya que nos da pie a reordenar la dársena del de Santa Cruz», enfatizó. No obstante, esta ampliación en Granadilla, incluso, se queda «chica», ya que el «80% del suelo» está ya concesionado.

En este sentido, aclaró que los puertos ya no funcionan como hace 20 años y que ahora, gracias a las tecnologías o apilamiento de contenedores, se pueden «solventar» los problemas de espacio y la demanda que «viene». En este punto, destacó las ventajas competitivas que tienen los puertos canarios frente a otros africanos, que radica fundamentalmente en la seguridad jurídica europea, que ofrece garantías aunque impliquen un mayor coste.

Por su parte, Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, indicó que el «86% del tráfico marítimo que llega al Puerto de Las Palmas es de tránsito», por lo que recalan barcos para suministrar combustible o reparación naval, «no para dejar mercancía, aunque, ya que están aquí, dejan algo».

«Tenemos que garantizar que seguimos siendo atractivos, tener unos puertos robustos para soportar 15.000 operativas al año y poder abastecer a los dos millones de población y 18 millones de turistas que recibimos, tenemos necesidad de seguir creciendo para no perder rutas y garantizar que nos llega el suministro a precios razonables», sentenció.