María Fernández Pérez: «Donde otros territorios ven un lujo, Canarias ve una necesidad»

María Fernández Pérez durante su intervención en el Foro CANARIAS7 'Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo'.

Bárbara Blanco Cruz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:23 | Actualizado 11:09h.

«Donde otros territorios ven un lujo, Canarias ve una necesidad». Con esta frase, la directora general de Transportes y Movilidad María Fernández Pérez, resumió el papel esencial que juegan los aviones y los barcos para la vida diaria, la economía y, en especial, a la cohesión del archipiélago.

La responsable autonómica intervino este miércoles en el Foro 'Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo' celebrado en el salón de actos de CANARIAS7, donde subrayó que «nuestros puertos y aeropuertos son pilares fundamentales del desarrollo económico, social y territorial de Canarias».

Fernández recordó que hace apenas tres décadas la idea de conectar las islas bajo una perspectiva de continuidad territorial era casi una utopía. «Lo que hoy no presenta dudas, hace 30 años era una visión del futuro», señaló, reivindicando la figura del expresidente Adán Martín y su proyecto del eje transinsular, «una visión que supuso un salto cualitativo y cuantitativo hacia el futuro».

La directora general insistió en que es momento de «repensar esa visión» y adaptarla a los nuevos tiempos. En ese sentido, defendió que los puertos canarios «son el corazón de Canarias», al haber conectado personas, mercancías y oportunidades y recordó que en 2024 movieron más de 6,5 millones de viajeros.

También destacó la colaboración entre los puertos autonómicos y los del Estoado, que calificó como «casos de éxito». De esta manera, definió Canarias como «puntera en el Atlántico» en ámbitos como el turismo de cruceros, el bunkering y la logística, lo que sitúa al archipiélago «en los puertos de primera».

Tasas aéres

En cuanto al trasporte aéreo, Fernández reclamó una mayor participación general de Canarias en las decisiones estratégicas, en virtud de las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía. «Esa es la tarea pendiente del Estado: desarrollar la normativa que nos permita estar en la toma de decisiones no solo sobre inversiones, sino también sobre las políticas de tasas y de conectividad del archipiélago», señaló.

La directora general advirtió de que una política de tasas aéreas uniforme puede tener consecuencias para el territorio canario. «Una subida del 6% puede parecer inocua en Madrid o Valencia, pero para Canarias puede significar tener más o menos oportunidades de conectarnos», explicó, refiriéndose a la necesidad de adaptar esta normativa nacional a la realidad «ultraperiférica reconocida por la Unión Europea».

Fernández concluyó su intervención mirando al futuro. Hizo hincapié en el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible de Canarias como una oportunidad para lograr un modelo más eficiente con el entorno: «Ya no solo tenemos que movernos mejor, más seguros y más rápido, sino hacerlo bajo parámetros de sostenibilidad y cuidado de esta tierra que nos une»