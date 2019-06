La elección de Totisa para el gas en el Puerto, a un paso de los juzgados

La resolución de la Autoridad Portuaria a favor de Totisa Holdings para que acomete la planta de gas en La Luz -incluida una regasificadora, la generación de eletricidad y el suministro de combustible a barcos- y la exclusión de las otras dos ofertas: Enagás con Disa y Endesa, tiene visos de acabar en la vía judicial. Así se lo ha advertido una de las empresas eliminadas en la puja, Endesa, en una carta remitida ayer al Puerto y a la que ha tenido acceso CANARIAS7.

En la misiva, Endesa, muestra su sorpresa al enterarse a través de una nota de prensa de la resolución adoptada por el Puerto tras un año de espera y exige a la Autoridad Portuaria la convocatoria de un concurso público. De lo contrario, advierte que acudirá a los órganos jurisdiccionales correspondientes.

Recuerda Endesa que la propia legislación sobre Puertos del Estado y Marina Mercante «no permite unificar concesiones destinadas a actividades distintas, ni mucho menos, otorgar una concesión como la solicitada por Totisa Holdings SAU para desarrollar actividades que no forman una unidad de explotación».

Asimismo, agrega que en marzo de este año entró en vigor el reglamento comunitario dictado para fomentar la libre competencia en los diferentes puertos europeos, «bajo el cual la licencia para la actividad del suministro de combustible de GNL queda sujeta a concurso público». El reglamento europeo cataloga como servicio portuario el suministro a combustibles, ya sea en la zona portuaria o en los accesos navegables que permiten entrar al puerto, «entre los que sin lugar a dudas se encuentra la actividad de almacenamiento y bunkering de gas natural licuado», con el añadido de que la ley española «requiere la celebración del pertinente concurso público» para la prestación de esos servicios.

Finaliza Endesa apuntando que la propia Ley de Puertos del Estado exige un concurso cuando «en el trámite de competencia de proyectos, se han presentado otras solicitudes de concesión comprensivas del almacenamiento y bunkering de GNL, de indudable interés portuario, como es el caso que nos ocupa».

Insiste Endesa en que es «absolutamente imprescindible» un concurso público «con bases transparentes, objetivas y no discriminatorias», máxime cuando en su día el Puerto no facilitó a Endesa información sobre la solicitud de concesión ni del proyecto de Totisa «en base a una supuesta confidencialidad», reza en la carta. Esto dificultó la elaboración de las ofertas de Endesa y Enagás con Disa, que precisamente han sido descartadas porque, según el Puerto, su objeto concesional no coincide con el de Totisa Holdings.