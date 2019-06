Totisa continúa el proceso para la planta de gas

Casi un año después de que la empresa Totisa Holdings presentara ante la Autoridad Portuaria una solicitud de ocupación de dominio público para levantar una planta de gas, almacenar GNL y generar energía eléctrica y el proceso se complicara al pular dos empresas más en el trámite de competencia -Enagás con Disa (Scale Gas) y Endesa-, el Puerto ha resuelto.

A propuesta del director en funciones de la Autoridad Portuaria, Esteban del Nero, (que sustituye a Salvador Capella, que lleva varios meses de baja), el Puerto descarta las ofertas de Enagás con Disa y Endesa y deja vía libre a la primera solicitante: Totisa Holdings.

Esta decisión no se basa en ningún motivo técnico ni tampoco se sustenta en las ventajas o inconvenientes derivados de una comparativa de las ofertas. La Autoridad Portuaria no ha entrado en esto. La decisión se toma únicamente porque el objeto concesional de Enagás y Endesa no coincide con el planteado por Totisa, que fue la primera solicitante.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, explicó ayer que mientras Totisa planteaba un almacenamiento de gas natural licuado, una regasificadora y la generación de electricidad, la oferta de Enagás no propone regasificadora.

Tampoco lo hace la oferta de Endesa, cuya propuesta de generación eléctrica está limitada además por Competencia, que no permite a esta compañía nuevas instalaciones de generación por superar el 40% de límite que fija la ley. «No se puede perder de vista que el trámite de competencia de proyectos se abrió a efectos de posibilitar que se presentasen proyectos que mejorasen, o al menos igualasen, el proyecto inicialmente presentado (desde el punto de vista del interés portuario), no para que se propusieran proyectos con un objeto distinto», se recoge en el informe-propuesta emitido por Del Nero.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, explicó ayer que el paso dado resuelve únicamente el trámite de competencia iniciado hace un año. «No significa que Totisa se haya quedado con la planta de gas y que mañana mismo vaya a empezar», indicó Cardona.

Según señaló, Totisa iniciará ahora el expediente para solicitar una concesión «que se le dará o no» en función de si cumple con todos los requisitos. En este sentido, según indicó, ninguna de las tres propuestas ha sido analizada desde un punto de vista medioambiental y de seguridad. «Queda un largo camino por delante para que el proyecto se haga realidad y si se llega a hacer», advirtió.

El presidente del Puerto elevará la resolución que excluye las ofertas de Endesa y Enagás con Disa al consejo de administración de la Autoridad Portuaria que se celebrará el viernes. «Será el consejo quien tendrá la última palabra», indicó Cardona, quien explicó que la decisión tomada por Del Nero se ha tomado en base a varios análisis encargados a distintos órganos internos y externos.

El proceso lejos de terminar no ha hecho más que empezar. Se prevé que las empresas que han quedado excluidas recurrirán esta decisión.