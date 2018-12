Cardona defiende a Capella, que seguirá como director del Puerto

El director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Salvador Capella, seguirá en el cargo a pesar de haber sido imputado por el juez Francisco Javier García García-Sotoca, que trata de esclarecer y depurar la responsabilidad de las irregularidades técnicas y contables detectadas en la obra de construcción de la segunda fase del dique de La Esfinge, a raíz de un informe pericila elaborado por el interventor del Estado, Tanausú Quesada.

Ni él tiene previsto dimitir ni el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona, baraja «suspenderlo o cesarlo» pese a su nueva condición de investigado. Así lo afirmó Cardona poco antes de la celebración del brindis navideño organizado para la comunidad portuaria y en el que pidió públicamente a Capella que se pusiera junto a él, señalando que quería tenerlo a su lado.

«No voy a suspenderlo ni a cesarlo. No es justo. Sería desproporcionado. Sería desvirtuar la condición procesal de investigado y atribuirle una sospecha», indicó ayer el presidente del Puerto, quien consideró «dentro de la normalidad» la citación de Capella como investigado.

«Estamos hablando de una investigación que el juez está realizando y es lógico y normal, dentro de la gravedad de los hechos que se investigan, que el juez en su labor de investigación llame a todas las personas que en algún momento firmaron algún documento o certificaciones vinculadas al hecho investigado», indicó. El presidente del Puerto defendió la actuación de Capella. «Con esto de que me parezca normal que le citen no quiero decir que intuya que vaya a tener alguna responsabilidad. Con sus declaraciones se aclararán las cosas en cuanto a su participación», dijo convencido.

En cuanto al giro que ha dado la investigación a raíz del informe del perito judicial y que ha llevado al juez a ampliar la imputación a Capella y al gerente de la UTE que ejecutó la obra y por parte de FCC, Daniel García-Arroba, por presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos, Cardona no quiso hacer valoraciones. «No considero que este sea el momento en el que tenga que emitir juicios de valor sobre el procedimiento porque no lo conozco con el rigor necesario y no es mi papel. Esto le corresponde al juez, que es al que hay que dar toda la colaboración para que la verdad salga a la luz», manifestó.