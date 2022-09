Escrivá reconoce «alguna discrepancia» con Bruselas por su mecanismo de equidad El ministro se muestra partidario de la centralización fiscal para evitar el «despropósito» de la competencia entre comunidades y deja entrever su preferencia a imponer un gravamen sobre los beneficios extraordinarios y no sobre la facturación

La primera pata de la reforma de las pensiones que el Gobierno aprobó hace escasos meses genera «algunas dudas» a la Comisión Europea, que es quien tiene que evaluar su eficacia para así liberar una parte de los fondos europeos condicionados a su cumplimiento. Así lo reconoció este martes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante una entrevista en Onda Cero.

El ministro quiso quitar hierro a las «discrepancias» que mantiene con Bruselas en materia de sostenibilidad de las pensiones aduciendo que de todos los hitos que tienen que cumplir -y la mayoría de los cuales ya se han puesto en marcha-, la Comisión Europea solo recela de uno: del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que sustituye al factor de sostenibilidad (FS) aprobado por el PP en la reforma del 13.

«Tenemos con la Comisión alguna discrepancia técnica en cómo está diseñado el MEI. Es el único punto en el que, a nivel técnico, la Comisión ha planteado que le gustaría seguir evaluando», señaló Escrivá. La «discusión técnica» que mantienen es sobre los efectos en cuanto a contención del gasto que puede generar esta herramienta que supone una subida de las cotizaciones de los trabajadores de 0,6 puntos para los próximos diez años, tal y como explicó.

El Ejecutivo español se ha comprometido a sustituir el factor de sostenibilidad que recortaba las nuevas pensiones de los jubilados en función de la esperanza de vida por otro que tenga «efecto equivalente», y esto es lo que Bruselas no ve claro: el impacto económico del MEI. El ministro se escuda en que en 2032 tienen que volver a reevaluar si el ahorro ha sido suficiente para neutralizar el FS o no, pero reconoce que a la Comisión no le convence su regla semiautomática y apuesta por una automática pura. En cualquier caso, el ministro señaló que aún quedan meses (hasta final de año) y confía en que se pongan de acuerdo.

Este debate se suscita precisamente cuando los 'hombres de negro' de Bruselas están ahora en Madrid para emitir su dictamen sobre las medidas del primer trimestre: los planes de pensiones de empleo y el nuevo modelo de cotización para los autónomos. Ayer se reunieron con funcionarios del Ministerio, aunque Escrivá no tiene dudas de que con estos dos hitos «hemos cumplido ampliamente.

Contra los topes a las hipotecas

Por otra parte, el ministro de la Seguridad Social se pronunció en contra de la política fiscal del PP después de que el presidente andaluz haya suprimido el impuesto de patrominio, siguiendo el ejemplo de Madrid. Escrivá calificó de «totalmente regresiva» esta medida y se declaró sin tapujos partidario de una «centralización fiscal» así como de fijar un modelo al estilo australiano, que asigna a cada comunidad en función del gasto efectivo. «Me parece un despropósito que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras», incidió el ministro, que también se mostró contrario a los topes a las hipotecas. «Esto no se puede hacer, porque se neutralizarían los efectos de la política monetaria», sentenció.

En esta misma línea, dejó entrever su preferencia a imponer un gravamen a los beneficios extraordinarios de las eléctricas que defiende la Comisión Europea y no a la facturación total como pretende hacer el Ejecutivo español. «La tasa de Von der Layen imagino que habrá un enorme análisis por parte de los servicios de la Comisión y si se han decantado por esta opción entiendo que es porque es la que mejor encaja», concluyó.