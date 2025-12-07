Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el lunes y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:30

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 12.00 y las 13.00 horas, el precio de la electricidad es de 60,08€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 11.00 y las 14.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 19.00 y las 20.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 147,28€/MWh. La media del día se sitúa en 106,83€/MWh (sufre una bajada del 0,74% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 7 de diciembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La noche en que Oliverio, Acaymo y Benjamín se cruzaron en la vida de Iván Robaina
  2. 2 Andén Verde: la vieja carretera borra su huella
  3. 3 Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra
  4. 4 Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo
  5. 5 Siete buques de la flota fantasma rusa atraviesan Canarias esta semana sin ningún tipo de control
  6. 6 Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
  7. 7 Dónde saborear Gran Canaria, según la oncóloga Carmen Murias
  8. 8 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  9. 9 La viñeta de Morgan de este domingo 7 de diciembre
  10. 10 El Granca reclamó vía burofax a Dreamland el pago del patrocinio y espera que cumpla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el lunes y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el lunes y paga menos por la luz