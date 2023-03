Las Bolsas digieren con subidas el rescate de 30.000 millones al First Republic Bank El Ibex-35 avanza un 0,5%, en una sesión marcada además por la denominada 'cuádruple hora bruja' que añadirá una dosis extra de volatilidad

Un operador en Wall Street con pantallas de cotización del First Republic Bank. / Reuters

Otro punto de partido que se salva... y ya van demasiados esta semana. First Republic Bank, una de las entidades en el foco de las sospechas por el shock bancario, ha encontrado un salvavidas en el sitio menos esperado: once gigantes financieros, entre ellos JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup y Wells Fargo, que se han juntado para inyectar 30.000 millones de dólares a la entidad.

La operación ha servido, al menos de momento, para frenar el desplome en Wall Street que las acciones del banco sufrían este jueves, frente al rebote generalizado que estaba viviendo el sector. Y los mercados parecen dar el visto bueno a la noticia, con alzas en los principales índices neoyorquinos al cierre.

Europa recoge este viernes el testigo, aunque de una forma más moderada, con los inversores digiriendo aún la subida de tipos de 50 puntos básicos acometida ayer por la Reserva Federal (Fed). Y, sobre todo, por el discurso de Christine Lagarde asegurando que el organismo es capaz de conjugar esa política agresiva con inyecciones de liquidez.

En una semana de auténtica locura bursátil, en la que los bancos han vivido una volatilidad extrema, el Ibex-35 afronta la última sesión con subidas del 0,5% hasta los 8,935 puntos, todavía muy lejos de los 9.285 puntos en los que despidió el pasado viernes.

Habrá que esperar para comprobar si de verdad el BCE está preparado para 'soplar y sorber' al mismo tiempo. Sobre todo si en las próximas jornadas sucede algún evento bancario en Europa, más allá de la inyección millonaria que también recibirá Credit Suisse en Suiza.

Todo el foco estará puesto de nuevo en el sector bancario, sobre el que las autoridades han comenzado, aunque tarde, a mandar mensajes de calma, asegurando que los casos de quiebra conocidos son muy particulares.

No obstante, los analistas tienen claro que la incertidumbre no va a desaparecer de golpe y tendrá que pasar algo de tiempo para que las cotizaciones del sector se asienten. «Creemos que el castigo recibido por estos valores, especialmente por los europeos, ha sido excesivo y, en muchos casos, sin fundamento, por lo que estamos convencidos de que, antes o después, de no surgir una nueva sorpresa, recuperarán mucho del terreno perdido», indican desde Link Securities.

El selectivo tendrá que lidiar además con la dosis extra de tensión que suele provocar la conocida como cuádruple hora bruja, que ocurre cada año los terceros viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Esos cuatro días implican la última oportunidad que tienen los inversores para hacer uso de sus opciones, confirmar sus futuros o renovar dichos contratos al próximo plazo de vencimiento. Por ello, en esa última hora de negociaciones, las bolsas suelen recibir un gran número de operaciones que conlleva vaivenes en los mercados.