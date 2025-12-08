Mejores precios de gasolina en Las Palmas este lunes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 8 de diciembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Gáldar, Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28 donde está disponible a 0,975€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano Sardina Sur, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Calle Fernando Guanarteme, 82, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,095€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,969 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 2 0,969 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 3 0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 4 0,969 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía) 5 0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 2 1,149 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 4 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,180 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasoil 1 0,975 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 2 0,975 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 3 0,975 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía) 4 0,979 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 5 0,979 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,095 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,119 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 4 1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 5 1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)