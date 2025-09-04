Iberia da el primer paso y anuncia nuevas plazas y vuelos a Canarias para cubrir el hueco de Ryanair Vueling asegura qu e está siempre detectando nuevas oportunidades y no descarta ampliar asientos con las islas tras el recorte de la aerolínea irlandesa

Tras el anuncio de Ryanair este miércoles de recortar 400.000 plazas aéreas con Canarias y suprimir 17 rutas entre los aeropuertos de Tenerife Norte (5), Gran Canaria (5), Lanzarote (3) y Fuerteventura (4), comienzan a aparecer operadores dispuestos a cubrir ese hueco que deja la aerolínea irlandesa en los vuelos entre Canarias y península.

La primera aerolínea que ha dado el paso ha sido Iberia, que este miércoles -apenas 24 horas después del anuncio de Ryanair- anunció su intención de programar este invierno, a partir de octubre, 30.000 nuevas plazas entre Canarias y la península. Para ello va a incorporar 116 nuevos vuelos extra al programa y realizará más de 150 cambios de calibre de lso aviones para incrementar el número de asientos disponible. Como apuntan fuentes de la aerolínea, el objetivo es contribuir a la mejora de la conectividad de los residentes canarios y a impulsar un turismo menos estacional.

En concreto, Iberia Express refuerza sus conexiones con Tenerife Norte, donde Ryanair cesará operaciones este invierno. En el aeropuerto de La Laguna incrementa en más de 15.000 plazas la capacidad prevista inicialmente y ofrecerá hasta 8 frecuencias diarias con Madrid durante la temporada de invierno. En Tenerife Sur, la aerolínea ha añadido cerca de 850 plazas adicionales, llegando a las 3 frecuencias diarias.

En Gran Canaria se ha reforzado la conectividad con casi 8.300 asientos adicionales, entre las subidas de calibre y los 42 vuelos adicionales, llegando a operar hasta 10 frecuencias diarias con Madrid, según informa la compañía en nota de prensa.

La aerolínea también ha incrementado su capacidad en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma con 4.500 plazas adicionales.

Desde Vueling, por su parte, se reconoció ayer que está constamente detectado posibles oportunidades para volar aunque, por el momento, no hay nada decidido en este sentido. «En Vueling analizamos constantemente nuestra red y programa de vuelos para ofrecer las mejores opciones de conectividad a los pasajeros, adaptándonos a la oferta y la demanda en cada momento y detectando constantemente posibles oportunidades futuras», se apuntó ayer.

Puente, crítico con Ryanair

El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó ayer que Ryanair «seguirá viniendo a España y seguirá aumentando el número de viajeros, porque le conviene y gana dinero», pero advirtió de que «lo que no va a hacer es conseguirlo con el chantaje ni con la extorsión al Gobierno» español.

Puente se refirió así, en una comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso, al conflicto entre Ryanair y Aena por la subida de las tasas aeroportuarias, que ayer derivó en el anuncio de la aerolínea de un recorte de un millón de plazas en aeropuertos regionales españoles. Con Canarias el recorte es de 400.000 plazas y la supresión de 17 rutas.

Tras subrayar que las tasas aeroportuarias españolas han estado «congeladas muchos años y crecen lo que marca la norma, 0,68 euros por pasajero de media», Puente calificó de «falacia bastante grosera» que la aerolínea irlandesa diga que no puede asumir esa subida «cuando ha incrementado los precios de sus billetes este año un 21%».

El ministro además recalcó que Ryanair «lo que hace es tomar la decisión de trasladarse, porque no va a suprimir ni una sola plaza en España». «No se engañen», pidió a los miembros de la comisión, a los que explicó que Ryanair «incrementará un millón de plazas en España el año que viene, como ha incrementado un millón este año, porque no reduce, lo que hace es trasladar, moverse de los aeropuertos regionales a otros en los que le sale más rentable la operativa», según recoge Efe.

Según el ministro, «se va precisamente de los aeropuertos con las tasas más bajas a aquellos en los que puede cobrar los billetes más caros». Tras apuntar que eso es una «estrategia puramente empresarial, perfectamente respetable», sostuvo que «lo que no es aceptable» y, en su opinión, «ninguna fuerza política puede aceptar, es que un Estado programe su política aeroportuaria en función de una compañía privada».

