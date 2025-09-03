El 'hachazo' de Ryanair reduce un 7% la capacidad aérea con península con perjuicio para el residente La reducción de asientos este invierno se concentra en Tenerife Norte, donde deja de volar. El cierre de la base de Santiago salpica a otras islas. A nivel turístico el impacto es menor.

La aerolínea Ryanair cumplió el guión establecido y anunció hoy un recorte para este invierno de un millón de plazas aéreas (500.000 de ida y otras tantas de vuelta) concentradas en aeropuertos regionales: Vigo, Santiago de Compostela (donde cierra su base), Zaragoza, Santander, Asturias, Vitoria y Tenerife Norte.

La cancelación del aeropuerto ubicado en La Laguna, donde dejará de operar, y la reducción de capacidad en el resto de aerodrómos nacionales afectados pasará factura a un total de 36 conexiones entre la península y Canarias -con impacto también en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria además de Tenerife-, que se pierden. Tenerife Sur no sufre ninguna variación.

El ´hachazo' es de 400.000 plazas (200.000 reales porque son ida y vuelta), lo que supone un 7% de las 2,7 millones de plazas aéreas programadas entre Canarias y la península para el invierno por el conjunto de aerolíneas. Aunque inicialmente, tras el anuncio de Ryanair del recorte de plazas aéreas, desde las administraciones públicas se mostró preocupación, a medida que han pasado las horas y los datos han sido analizados con sosiego se verifica que el recorte va a tener su impacto en Canarias, sobre todo en Tenerife y más en concreto en el destino de Puerto de la Cruz, pero «no va a ser una debacle», como apuntan fuentes próximas.

El mayor impacto viene del cierre de la base de Santiago de Compostela, destino con el que hasta el martes Ryanair tenía 70.000 plazas previstas para el invierno con distintas islas. Con Vigo no había conexiones a Canarias.

El invierno es la temporada turística alta de Canarias pero son los extranjeros los principales clientes y las rutas al exterior no se han visto afectadas por este recorte. De esta forma, son los residentes canarios los principales perjudicados de este recorte, así como la conectividad de las islas.

Binter, el operador que puede cubrir el hueco de Ryanair

Si bien, en el caso de Santiago de Compostela, donde se concentrar el 'hachazo' de plazas de Ryanair a la islas hay otras aerolíneas que operan, como es el caso de Binter. En este sentido, como señala el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Feht), José María Mañaricua, el hueco que deja Ryanair será ocupado por otros operadores el sector.

En el mismo sentido se expresó el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, quien indica que el recorte de plazas anunciado «no parece grave» a nivel turístico pero sí tendrá efecto en la movilidad de los residentes. Su objetivo a partir de ahora, intentar buscar que las aerolíneas que ya operan en estas rutas, como Binter, cubran el hueco.

El recorte anunciado ayer por Ryanair es el segundo 'hachazo' de plazas que ejecuta la aerolínea irlandesa en respuesta a la decisión de Aena de subir las tasas aéreas un 6,62% a partir del próximo año. En verano fueron 800.000 plazas las que se cancelaron y ahora son un millón en todo el Estado. «La decisión de Aena y sus accionistas, incluido el Gobierno español, de aumentar en un 6,62% las tasas aeroportuarias, ya de por sí poco competitivas, es la última prueba de que el operador aeroportuario monopolístico no tiene interés en desarrollar el tráfico en los aeropuertos regionales españoles, y simplemente quiere centrarse en obtener beneficios récord de los principales aeropuertos del país», indicó ayer en la rueda de prensa dada para anunciar el recorte de las plazas el CEO de Ryanair, Eddie Wilson. Como anunció los dos millones de plazas que se han recortado se desviarán a otros mercados como Italia, Marruecos, Croacia y Albania.

Rifirrafe con Aena, que acusa a la aerolínea de «chantaje»

Las palabras de Wilson fueron respondidas con rapidez desde Aena. Su presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, arremetió contra la aerolínea y le acusó de desplegar una estrategia de comunicación basada en «la deshonestidad y el chantaje» para conseguir beneficios económicos. La subida de las tasas del 6,6% se traduce en 68 céntimos por pasajero y trayecto.

Lucena recordó que «Ryanair es famosa entre los alcaldes y los consejeros de los gobiernos autonómicos por su trabajo de zapa constante en busca de dinero público para financiar sus vuelos en los aeropuertos regionales» y le acusó de presionar a los gobiernos de toda Europa para obtener beneficios, según recoge Europa Press. Según el presidente de Aena, la aerolínea ha amenazado a autoridades de Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Grecia, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Reino Unido en los años 2024 y 2025.

Lucena explica en su comunicado que otra evidencia de las «auténticas prioridades» de Ryanair y sus directivos es el «estratosférico bonus» de más de 100 millones que percibirá el consejero delegado del Grupo Ryanair, Michael O'Leary, en función del cumplimiento de una serie de objetivos y de su continuidad en la empresa.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también se posicionó en contra del chantaje de Ryanair, cuyas condiciones laborales y salariales llevan años siendo objeto de la polémica. «España no puede vivir con el chantaje permanente» de una compañía que «no quiere pagar las tarifas que paga todo el mundo y que «no respeta las resoluciones» judiciales, indicó.

