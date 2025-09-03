Ryanair cancela los vuelos con Tenerife Norte y recorta 400.000 plazas en Canarias este invierno La aerolínea reducirá un 10% su capacidad en las islas dentro de un plan que supone un ajuste del 41% en aeropuertos regionales por el aumento de tasas de Aena

Miércoles, 3 de septiembre 2025

Ryanair recortará de manera significativa su operativa en España durante la temporada de invierno de 2025. La compañía irlandesa anunció este martes que cancelará todos los vuelos con el aeropuerto de Tenerife Norte y reducirá en un 10% su capacidad en Canarias, lo que equivale a 400.000 plazas menos.

La medida se enmarca en un plan más amplio con el que la aerolínea reducirá un 41% de su oferta en los aeropuertos regionales españoles, con una pérdida estimada de un millón de plazas en invierno y hasta dos millones al año. La decisión, según la empresa, responde a las «tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas» que aplica Aena.

En el resto del país, Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago de Compostela —lo que supone la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares—, suspenderá los vuelos a Vigo desde enero de 2026, y mantendrá inactivas las bases de Valladolid y Jerez. También recortará su capacidad en Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%).

Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, advirtió de que estos recortes impactarán de forma negativa en la conectividad, el turismo y el empleo de las regiones más vulnerables, y adelantó que las plazas suprimidas se desviarán a destinos como Italia, Marruecos, Croacia o Albania.

Acusa al Gobierno de política de «anti-turismo»

Wilson defiende que el Gobierno español tiene una política de «anti-turismo» y está infrautilizando la infraestructura que posee achacando «una falta de conocimiento de saber como funciona la industria de la aviación internacional». Además confiesa que «no hace falta negociar porque es un monopolio». «Ellos ponen los precios y tu tienes que pagar. Aena concentra el 85% de su tráfico en 10 aeropuertos y no muestra interés ninguno en estos aeropuertos regionales. Por todo ello anticipamos que en los próximos 5 o 10 años muchos de estos aeropuertos cerrarán», advirtió.

Wilson insistió en que su deseo es «tasas bajas para todos». «Con el sistema de incentivos Ryanair no busca privilegios para nuestra compañía, queremos que funcione para todas las compañías que tengan capacidad de impulsar el crecimiento en los aeropuertos españoles. Con la bajada de tasas se verían beneficiadas muchas compañías».

Dos millones de plazas anuales a Italia o Marruecos

La compañía cancelará un total de 36 conexiones directas con la España regional y Canarias, todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania.

El consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, defendió que Ryanair «mantiene su compromiso con España», pero advirtió de que «no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas».

Wilson insistió en que el verdadero problema es la escasa diferencia entre las tarifas que pagan los aeropuertos grandes y los regionales, lo que, a su juicio, ha provocado que los aeropuertos en regiones españolas estén «casi un 70% vacíos». En contraste, apuntó que otros países europeos como Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia están reduciendo costes en sus aeropuertos regionales para impulsar tráfico, turismo y empleo.

«La decisión de Aena de aumentar en un 6,62% las tasas aeroportuarias, ya de por sí poco competitivas, el próximo año es la última prueba de que el operador monopolístico no tiene interés en desarrollar el tráfico en los aeropuertos regionales, y simplemente quiere centrarse en obtener beneficios récord de los principales aeropuertos del país», afirmó.

Por ello, la aerolínea volvió a reclamar tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como al Gobierno central que rechacen estos incrementos y mantengan la congelación de las tasas para proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo.

Crecerá en lugares «donde sean más competitivos»

La compañía ha asegurado que tienen un pedido de 300 aviones en marcha y que los colocará «donde sean más competitivos». En este sentido en España seguirá creciendo en otros aeropuertos más grandes como Málaga y Alicante «porque allí los precios son más competitivos». El crecimiento exacto y los aeropuertos en los que aumentará la compañía se anunciara en las próximas semanas en la presentación de la programación completa de invierno.

El directivo explicó durante la rueda de prensa que Ryanair contribuye con más de 28.000 millones de euros al PIB de España, invierte más de 10.000 millones de euros en operaciones españolas y da empleo a más de 10.000 pilotos tripulantes de cabina e ingenieros.

«Es sorprendente que, a pesar de que uno de cada tres turistas lleguen en vuelos de Ryanair, no haya voluntad de colaborar para estimular el tráfico en las zonas que necesitan capacidad, conectividad e inversión», lamentó el directivo quien aseguró que cuentan con 300 nuevos aviones que asignarán a aeropuertos más competitivos. «Nos los llevaremos a otros países», advirtió.