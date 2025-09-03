Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de Pepe Álvarez. C7

Alvarez (UGT), sobre los recortes de Ryanair: «España es un país que no puede vivir del chantaje permanente»

Esta mañana Ryanair ha comunicado que cerrará su base de Santiago y cancelará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, y reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias este invierno

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:50

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha cargado contra Ryanair con motivo de los recortes anunciados para la temporada de invierno al señalar que «España no puede vivir con el chantaje permanente« de una compañía que »no quiere pagar las tarifas que paga todo el mundo y que «no respeta las resoluciones» judiciales.

«Estoy convencido de que esas ausencias se van a cubrir«, ha asegurado durante una rueda de prensa en la sede del sindicato con motivo del nuevo inicio político.

Esta mañana Ryanair ha comunicado que cerrará su base de Santiago y cancelará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, al tiempo que mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez y reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias este invierno.

La irlandesa ha adoptado estas decisiones dentro de su plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias este invierno, lo que supondrá la pérdida de un millón de plazas en invierno (dos millones anuales) «debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena«.

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, aseguró durante la rueda de prensa que estas reducciones perjudicarán aún más a los aeropuertos vulnerables y conducirán a «una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional, ya que muchas rutas serán económicamente inviables«.

