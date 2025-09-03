Conozca al detalle los recortes de Ryanair por islas La aerolínea irlandesa suprimirá esta temporada de invierno 17 rutas con Canarias. Gran Canaria pierde cinco: Barcelona, Madrid, Palma, Santiago y Sevilla; 4 Lanzarote y 3 Fuerteventura

Ryanair, la aerolínea número uno de España, ha anunciado que reducirá su capacidad para el invierno de 2025 en un 41 % en las regiones españolas y en un 10 % en las Islas Canarias, lo que supondrá la pérdida de más de un millón de plazas en invierno (dos millones al año) «debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena», como indicó ayer el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson.

En cuanto a las plazas aéreas, el recorte en los aeropuertos regionales españoles es de un 41% (-600.000 plazas) y en las Islas Canarias de 10% (-400.000 plazas).

Por islas, este es el siguiente reparto del recorte de rutas y plazas:

En Tenerife Norte la aerolínea cesa operaciones y pierde 5 rutas: Alicante, Barcelona, Madrid, Seville, Valencia.

Gran Canaria pierde 5 rutas: Barcelona, Madrid, Palma, Santiago, Sevilla además de unos 170.000 asientos (-18%, son 85.000 de ida y 85.000 de vuelta).

Fuerteventura pierde 3 rutas: Barcelona, Madrid y Londres Luton y alrededor de 96.000 asientos (-15%).

Lanzarote pierde 4 rutas: Barcelona, Londres Luton, Marsella y Turín y alrededor 30.000 asientos (-3%).

A nivel nacional cierra su base de dos aviones en Santiago, lo que supondrá la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares estadounidenses en la región de Galicia.

Suspende todos los vuelos a Vigo (a partir del 1 de enero de 2026) y Tenerife Norte (a partir del inicio del invierno de 2025).

Los aeropuertos de Valladolid y Jerez permanecerán cerrados durante el invierno de 2025 y reduce la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (-45 %), Santander (-38 %), Asturias (-16 %) y Vitoria (-2 %).

Según dijo ayer Wilson, estos recortes perjudicarán aún más a los aeropuertos regionales españoles, ya de por sí vulnerables, y conducirán inevitablemente a una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional, dado que muchas rutas serán económicamente inviables.

Ryanair contribuye con más de 28.000 millones de euros al PIB de España, invierte más de 10.000 millones de euros en nuestras operaciones españolas y da empleo a más de 10.000 pilotos, tripulantes de cabina e ingenieros.

Desde el sector público y privado se confía en que el hueco que deja Ryanair sea cubierto por otros operadores como Binter.

