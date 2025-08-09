Las gasolineras más económicas de Las Palmas este sábado: precios de gasolina y diésel

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 9 de agosto de 2025

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:10

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,088€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, sábado, 9 de agosto de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,947€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio H2exagon Escaleritas, ofrece este combustible a 1,169€ por litro en Avenida De Escaleritas, 112, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en Agüimes, Calle Ansite, 33 donde está disponible a 0,947€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,947 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)

  3. 3

    0,947 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)

  4. 4

    0,965 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  5. 5

    0,966 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

Gasolina 98

  1. 1

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    1,179 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

  4. 4

    1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil

  1. 1

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,947 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)

  3. 3

    0,947 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)

  4. 4

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,965 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,088 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,119 € Cepsa (Calle Sansofe, 4, Firgas)

  3. 3

    1,142 € Moeve (C-811, Md, Pk Km 2.6, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,149 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

  5. 5

    1,149 € Cepsa Puerto Rosario (Avenida Juan De Bethencourt, 24, Puerto del Rosario)

Buscador por municipios

