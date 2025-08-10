Las gasolineras más económicas de Las Palmas este domingo: precios de gasolina y diésel

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:10

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 10 de agosto de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,947€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en Agüimes, Calle Ansite, 33 donde está disponible a 0,947€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio H2exagon Escaleritas, ofrece este combustible a 1,169€ por litro en Avenida De Escaleritas, 112, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,088€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,947 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)

  3. 3

    0,947 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)

  4. 4

    0,965 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  5. 5

    0,965 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  4. 4

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2, Telde)

Gasoil

  1. 1

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,947 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)

  3. 3

    0,947 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)

  4. 4

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,965 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,088 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,136 € Moeve (C-811, Md, Pk Km 2.6, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,149 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)

  4. 4

    1,149 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario)

  5. 5

    1,149 € Cepsa Puerto Rosario (Avenida Juan De Bethencourt, 24, Puerto del Rosario)

Buscador por municipios

