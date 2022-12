Los funcionarios perderán su puesto si suspenden la evaluación de su trabajo

Sindicatos en pie de guerra contra el anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado, aprobado este martes en el Consejo de Ministros. El texto, que aún está abierto a cambios en su trámite parlamentario, incluye la posibilidad de que los funcionarios sean movidos del puesto obtenido por concurso si suspenden la evaluación del desempeño por la que tendrán que pasar a partir de ahora.

En concreto, un resultado negativo daría lugar a «la no valoración del mérito de experiencia» durante los procesos de selección a los que concurran. En la norma, el Gobierno no define cómo será esa evaluación del desempeño, por la que de forma anual se mide la conducta y los resultados de los empleados públicos. No obstante, sí detalla que será obligatoria y que afectará tanto a la evolución de la carrera y en la percepeción de determinados complementos salariales.

Los sindicatos han criticado duramente este miércoles el texto al considerar que «abre la puerta a remover a quien haya obtenido un puesto por concurso en base a esa evaluación». En una rueda de prensa, tanto UGT como CCOO han calificado este hecho como «gravísimo», al plantearse la evaluación «como algo irrefutable que deja a la persona sin defensa en vía administrativa contra una evaluación negativa»,

Desde el Gobierno defienden que la incoropración de esta evaluación a la norma persigue una mejora de la productividad y la adecuación de la carrera profesional al cumplimiento de las funciones de la empleada o el empleado público. Confirman, además, que esa evaluación del desempeño influirá en posibles ascensos, que también tendrán en cuenta la trayectoria profesional.

Complemento salarial

El texto incluye además la creación de dos nuevos complementos salariales para las empleadas y empleados públicos. De nuevo, los mismos están basados en la evaluación de desempeño, además de la profesional.

El primero de ellos es el complemento de carrera. Este retribuirá la progresión que se vaya alcanzando en la carrera profesional. Su cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional que lo tenga reconocido. El otro será el complemento de desempeño. El acceso al mismo estará vinculado a la superación de las evaluaciones de desempeño planteadas durante la carrera profesional. El rendimiento y los logros de trabajadoras y trabajadores del ámbito público.

De esta manera, las retribuciones complementarias serían el complemento de destino, el complemento específico, el complemento de desempeño y el complemento de carrera.

A estos hay que sumar el renombrado complemento por servicios extraordinarios, que es el que retribuye los servicios prestados fuera de la jornada ordinaria o la actividad extraordinaria desarrollada en el puesto de trabajo.