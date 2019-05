Europa financia con 55 millones la implantación de energía eólica

Aluvión de solicitudes

Tal como señaló en aquel momento la Consejería regional de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, se produjo un «aluvión de solicitudes», un interés suscitado entre los inversores que se debe, en gran medida, al volumen de ayudas con el que cuenta esta convocatoria cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y que estaba estimada inicialmente en 80 millones de euros. Esta ayuda es inicial y no ligada a la producción eléctrica como ocurría con la convocatoria del ejercicio de 2015.

La resolución provisional del Idae recoge además la admisión de seis solicitudes -cinco en Gran Canaria y una en Tenerife- con una potencia de 54 megavatios para las que no se propone la concesión de ayuda por «potencia máxima en la isla», motiva el Idae.

Otros cinco proyectos -tres ubicados en Gran Canaria, uno en Lanzarote y otro en Fuerteventura- no han sido admitidos en esta convocatoria de ayudas a la inversión por parte del fondo Feder, según esta resolución provisional. En este caso, y como causa de la no admisión se argumenta que las deficiencias u omisiones detectadas no fueron subsanadas en los términos requeridos. Estos proyectos proponen una generación de potencia de la instalación de casi 27 megavatios.