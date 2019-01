Aluvión de proyectos para hacerse con el nuevo cupo eólico

Las Palmas de Gran Canaria

Decenas de inversores se han lanzado a participar en en el nuevo cupo eólico convocado por el Ministerio para la Transición Energética para Canarias y por el que se prevé instalar en las islas al menos una potencia de 180 megavatios (MW). Según fuentes del Gobierno de Canarias, los proyectos que previamente se han presentado ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y que ya se están tramitando en la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias «sobrepasan» los 180 MW de potencia convocada.

Este aluvión de solicitudes se han presentado en menos de 20 días días, desde el 2 de enero que arrancó el plazo, y aún quedan por delante casi tres meses meses para que concluya. Desde el Gobierno reconocen «cierta sorpresa» por el elevado número de solicitudes presentadas hasta la fecha. «Va a haber mucha más demanda que oferta», indicó el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, quien estima que los 180 MW que se instalarán se traducirán en un 5% más de penetración de las renovables en las islas.

El interés suscitado entre los inversores responde, en gran medida, al volumen de ayudas con el que cuenta esta convocatoria y que ascienden a 80 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La ayuda es inicial y no ligada a la producción eléctrica como ocurría con la convocatoria de 2015.

Si bien, a la hora de seleccionar los distintos proyectos tendrán más puntos aquellos que pidan menor subvención, entre otros aspectos. También influirá la ubicación de los molinos y la cantidad de recurso eólico previsto en la zona así como la inversión del proyecto. La fecha de entrada en el registro de cada proyecto pesará en caso de empate de puntuación entre dos propuestas que superen el resto de requisitos. El buen momento en el que se encuentra la retribución a las renovables, que a lo largo de enero ha llegado a los 70 euros el megavatihora, puede haber sido otro de los factores que ha animado a los promotores eólicos aunque el retorno a la inversión de este tipo de proyectos es de 25 años. «Estamos en un momento dulce, aunque nadie hace una inversión tan elevada por el ahora. Hay que verlo a largo plazo», indica Rafael Martell, presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican).

El consejero de Industria aseguró que en este cupo no ocurrirá lo mismo que con los 426 megavatios de la convocatoria de 2015, cuando más del 25% de la potencia -más de 100 MW- no pudieron construirse porque lo molinos se proyectaron en zonas de seguridad aeronáutica y chocaron con el no de Aena. «Está todo previsto. En esta ocasión no sucederá lo mismo», manifestó.

Los dos cupos convocados desde 2015 han permitido elevar la potencia eólica instalada en la islas hasta los 417,6 megavatios (MW). En estos tres años los parques eólicos han aumentado en 32, hasta los 85. En el conjunto de 2018 estos parques generaron 620.571 megavatios a la hora (MWh), lo que supone un aumento de casi el 60%. Hace cuatro años, en 2014, antes de que se instalaran los molinos del cupo de 2015, la eólica producía 389.529 MWh.