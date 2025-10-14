Sindicatos y empresarios cierran un acuerdo y desconvocan definitivamente la huelga de las guaguas Esta decisión tomada por el Comité de Huelga tiene rango de convenio y acerca el objetivo final, la firma del primer convenio colectivo en la provincia de Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 16:08 | Actualizado 16:27h. Comenta Compartir

El comité de huelga ha decidido desconvocar el conflicto en el transporte regular de viajeros en la provincia de Las Palmas tras los acuerdos alcanzados en la reunión de este martes con los representantes de la Federación de Empresarios del Transporte (FET).

En esta reunión, se ha llegado a un principio de acuerdo que contiene avances tan significativos que cierra la vía de la movilización de las personas trabajadoras, terminando con el aviso de desconvocatoria de huelga en el sector y retomando la vía del dialogo en la mesa de negociación, para alcanzar el que será el primer convenio colectivo en la provincia de las Palmas.

Los aspectos más relevantes del acuerdo son la subrogación obligatoria de todas las personas trabajadoras del sector si, en el futuro, cambiase el proveedor servicio que se presta, respetando todos los derechos que tienen recogido por convenios de empresa a día de hoy; la unificación de una masa salarial de criterio único y de aplicación en las tres islas, con un salario fijo para el personal de conducción de 32.050 euros brutos anuales, con una actualización anual del 2% hasta 2032 y que establecerá de cara al futuro el mínimo garantizado para aquellas nuevas contrataciones que se produzcan después de la subrogación de las plantillas. Estas cantidades estarán vigentes hasta 2032. Asimismo, se fija el día 22 de octubre para reunir nuevamente la mesa de negociación del convenio regular.

Además, se desarrollarán convenios sectoriales de ámbito insular con la finalidad de no bloquear el avance de la negociación, regulando en el convenio provincial aquellas cuestiones comunes a todas las islas de la provincia, remitiendo el desarrollo de las particularidades insulares que funcionarán como proyección del convenio provincial.

FSC-CC OO celebra el alcance de este acuerdo que, al ser tomado en reunión con el comité de huelga, tiene rango de convenio y, por tanto, facilita de manera clara y concisa el avance hacia el objetivo final, que es la firma del primer convenio colectivo en la provincia de Las Palmas.

El sindicato agradece el apoyo masivo de los compañeros y compañeras del sector a la reivindicación y recuerda que las mejoras laborales siempre son fruto del esfuerzo realizado por los y las trabajadoras, contando, en esta ocasión, con la comprensión de empresarios y cabildos.