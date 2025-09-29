Los sindicatos suspenden la huelga y retomarán las negociaciones con la patronal del transporte El aplazamiento tiene carácter inmediato, por lo que el transporte interurbano regular de viajeros operará desde hoy mismo con normalidad en toda la provincia

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:57

Los sindicatos convocantes de la huelga en el transporte interurbano regular de viajeros de la provincia de Las Palmas han accedido suspender con carácter inmediato el paro que venían sosteniendo desde el pasado día 15 de septiembre en Lanzarote y Fuerteventura y desde el día 17 en GranCanaria.

Esta decisión se ha tomado tras mantener los sindicatos una reunión esta mañana con el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), José Ángel Hernández, en el que se ha acordado suspender, que no desconvocar, las jornadas de huelga previstas, con la intención de retomar las negociaciones a la mayor brevedad posible.

Esto significa que en cualquier momento podrán volver a reactivar el ejercicio de la huelga sin necesidad de volver a presentar un nuevo preaviso, porque legalmente sigue teniendo vigencia el preaviso comunicado ya a las autoridades.

La suspensión de la huelga tendrá carácter inmediato, para lo que las empresas deberán ser flexibles para facilitar la incorporación a sus turnos de las personas trabajadoras que en este momento vengan secundando la huelga, comunica la FET.