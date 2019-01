Las rebajas arrancan con largas colas y atascos

Las rebajas arrancaron ayer en todo el archipiélago con gran éxito de afluencia de público y atascos en las principales calles comerciales, sobre todo en la zona de Mesa y López, el centro comercial de Las Arenas y el de Los Alisios, en la capital grancanaria. Antes de que fueran las diez de la mañana había colas de coches esperando para aparcar.

El arranque fue «bueno» tanto para grandes como para el pequeño comercio aunque en el día de ayer no todo fueron ventas. Gran parte del público que acudió a primera hora de la mañana a las zonas y centros comerciales lo hacía para realizar cambios y devoluciones y no para adquirir nuevo producto. Así las colas eran más habituales en las cajas registradoras -de hasta una hora- que en los probadores, donde también había que esperar pero no tanto como para pagar.