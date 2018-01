El Gobierno bendice el gas y Morales plantará cara

Oposición del Cabildo de Gran Canaria

Morales, por su parte, se opone a la entrada de este combustible que está presente en todas las comunidades autónomas salvo en las islas al entender que «hipoteca la entrada de las renovables». «Es intentar meter por cualquier vía las infraestructuras gasistas», indicó ayer Morales en referencia a las regasificadoras, de las que es su principal opositor.

Según indicó, el único interés en introducir el aire propanado en la islas es desarrollar obras. «¿Dónde está el negocio? En la obra civil y después si te he visto no me acuerdo», indica Morales, que considera que el modelo energético que se quiere introducir está «caduco» y es del siglo pasado. En todo caso, según aclara, no tiene objeción a que haya industrias que opten por aire propanado en lugar de la biomasa, que, en sus palabras, «es más barata». «Pero no puede ser que que para que unas empresas abaraten los costes de producción tengamos que volver todos los grancanarios a la cocinilla de gas», señaló.