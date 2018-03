Binter refuerza su apuesta por La Palma bautizando un avión

Empresa y turismo.

Los empresarios palmenses Mauro Fernández y Raquel Rebollo valoraron y agradecieron los 29 años de trabajo de la compañía, al tiempo que propusieron nuevas rutas como La Palma-Madrid-Madrid-La Palma o conexiones directas con las islas orientales. «Creo que La Palma se ha desarrollado con Binter», dijo Fernández. Rebollo relacionó la operatividad de Binter para favorecer el turismo y recientemente el turismo regional. Para las artesanas de Breña Baja Rosario Álvarez y Amparo García, de 81 y 82 años respectivamente, Binter ha sido «una experiencia más» en sus vidas, clave para conectarlas no solo con otras islas sino con el resto del mundo. «Siempre me he sentido bien atendida», comentó Álvarez.

Binter opera 32 vuelos diarios en la isla palmense y el pasado 3 de febrero, festividad de los Indianos, se reforzó el servicio llegando al récord de 3.500 pasajeros. El acuerdo firmado con Iberia recientemente también permite a los isleños viajar fuera del Archipiélago con precios más competitivos.