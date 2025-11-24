Binter, Iberia, Ryanair, Vueling: estas son las mejores ofertas de las aerolíneas por el Black Friday Las compañías lanzan grandes descuentos y promociones especiales para viajar en 2025 y 2026

El Black Friday está a la vuelta de la esquina y sus ofertas se van volando. Lo que empezó como un día de compras que marcaba el inicio de la temporada navideña con descuentos significativos, hoy en día se ha convertido en una semana marcada por grandes descuentos en todo tipo de tiendas y aerolíneas.

Compañías como Binter lanza desde vuelos interinsulares hasta escapadas por Europa. Ryanair, Iberia, Vueling y otras aerolíenas ofrecen tarifas promocionales para viajar en los próximos meses.

Iberia

Iberia ha lanzado su campaña de Black Friday con billetes por trayecto desde 21 euros. La oferta estará activa hasta el 30 de noviembre. El periodo de vuelos con descuento va desde el 8 de enero hasta el 31 de mayo de 2026.

Además, los clientes de Iberia Club pueden conseguir vuelos con Avios con hasta un 60 % de descuento.

Binter

Binter Canarias no se queda atrás y ha lanzado su promoción 'Flight Friday' con precios muy competitivos: billetes a Canarias desde varias ciudades peninsulares por 56 euros al comprar ida y vuelta en rutas seleccionadas.

El periodo de viajes permitido va del 12 de enero al 31 de marzo de 2026, y la campaña estará activa hasta el 1 de diciembre de 2025.

Ryanair

El Black Friday de Ryanair se prolonga durante ocho días, del 25 de noviembre al 2 de diciembre, bajo su conocida 'Cyber Week'. Cada día habrá ofertas distintas, con grandes descuentos en múltiples rutas, como vuelos desde España y Europa por 29 €, entre otros

Vueling

Vueling también se suma con una campaña específica para el Black Friday: sus ofertas comienzan oficialmente el 28 de noviembre, aunque parte de la promoción podría adelantarse.

Algunos vuelos ya aparecen a precios muy bajos para viajar en 2026. Por ejemplo: Barcelona - Sevilla; Palma de Mallorca - Barcelona; o Barcelona -París o Ámsterdam.

Canaryfly

Canaryfly lanza su última gran promoción del año con descuentos del 30% en todas sus rutas interinsulares. La aerolínea ofrece tarifas reducidas para viajar entre el 12 de enero y el 12 de febrero de 2026, con billetes disponibles a precio rebajado del 24 al 30 de noviembre.