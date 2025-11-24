Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un avión de la aerolínea Canaryfly. C7

Canaryfly lanza la última promoción del año con un 30% de descuento para volar entre enero y febrero de 2026

La oferta estará disponible del 24 al 30 de noviembre para vuelos programados entre el 12 de enero y el 12 de febrero de 2026, aplicable a todas las rutas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Canaryfly lanza su última gran promoción del año con descuentos del 30% en todas sus rutas interinsulares. La aerolínea ofrece tarifas reducidas para viajar entre el 12 de enero y el 12 de febrero de 2026, con billetes disponibles a precio rebajado del 24 al 30 de noviembre

Canaryfly ha puesto en marcha su última promoción del año, una campaña que permitirá adquirir billetes con un 30% de descuento durante la semana del 24 al 30 de noviembre, para volar entre el 12 de enero y el 12 de febrero de 2026. La oferta se aplicará a todas las rutas que opera la compañía —excluyendo tasas y cargos de emisión— y estará disponible en todos sus canales de venta.

La directora de Marketing y Comunicación de Canaryfly, Cathaysa Santana, destacó que esta promoción «cierra el año ofreciendo a nuestros pasajeros y pasajeras una oportunidad perfecta para planificar escapadas a comienzos de 2026 con tarifas especialmente ventajosas». Añadió también que el objetivo es facilitar que «más personas puedan desplazarse entre islas de forma cómoda y accesible, reforzando nuestro compromiso con la conectividad y con el bienestar de quienes se mueven diariamente por el Archipiélago».

Durante el periodo promocional, los pasajeros podrán beneficiarse de tarifas reducidas en todos los trayectos interinsulares diarios que opera la aerolínea, una iniciativa que consolida la apuesta de Canaryfly por ofrecer alternativas de viaje competitivas y por facilitar la movilidad entre islas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  4. 4 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  5. 5 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  6. 6 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  7. 7 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  8. 8 Los centros de crisis canarios ya han atendido 23 agresiones sexuales en grupo: «Son devastadoras»
  9. 9 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 24 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canaryfly lanza la última promoción del año con un 30% de descuento para volar entre enero y febrero de 2026

Canaryfly lanza la última promoción del año con un 30% de descuento para volar entre enero y febrero de 2026