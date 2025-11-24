Canaryfly lanza la última promoción del año con un 30% de descuento para volar entre enero y febrero de 2026 La oferta estará disponible del 24 al 30 de noviembre para vuelos programados entre el 12 de enero y el 12 de febrero de 2026, aplicable a todas las rutas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:56

Canaryfly lanza su última gran promoción del año con descuentos del 30% en todas sus rutas interinsulares. La aerolínea ofrece tarifas reducidas para viajar entre el 12 de enero y el 12 de febrero de 2026, con billetes disponibles a precio rebajado del 24 al 30 de noviembre

Canaryfly ha puesto en marcha su última promoción del año, una campaña que permitirá adquirir billetes con un 30% de descuento durante la semana del 24 al 30 de noviembre, para volar entre el 12 de enero y el 12 de febrero de 2026. La oferta se aplicará a todas las rutas que opera la compañía —excluyendo tasas y cargos de emisión— y estará disponible en todos sus canales de venta.

La directora de Marketing y Comunicación de Canaryfly, Cathaysa Santana, destacó que esta promoción «cierra el año ofreciendo a nuestros pasajeros y pasajeras una oportunidad perfecta para planificar escapadas a comienzos de 2026 con tarifas especialmente ventajosas». Añadió también que el objetivo es facilitar que «más personas puedan desplazarse entre islas de forma cómoda y accesible, reforzando nuestro compromiso con la conectividad y con el bienestar de quienes se mueven diariamente por el Archipiélago».

Durante el periodo promocional, los pasajeros podrán beneficiarse de tarifas reducidas en todos los trayectos interinsulares diarios que opera la aerolínea, una iniciativa que consolida la apuesta de Canaryfly por ofrecer alternativas de viaje competitivas y por facilitar la movilidad entre islas.

