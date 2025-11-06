Black Friday 2025: cuándo y cómo encontrar las mejores ofertas en Canarias El famoso viernes negro llega cargado de varias semanas con ofertas irresistibles que pueden generar un ahorro significativo en las compras navideñas

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:08

Se acerca la Navidad y con ello también las compras pertinentes para estas especiales fechas. El Black Friday, conocido en España como viernes negro, es una estrategia comercial que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas físicas y online.

Sin embargo, desde que comienza el mes de noviembre los comercios aprovechan para ir introduciendo numerosas ofertas en sus productos. El evento ya no se limita solamente al día grande, si no que las tiendas extienden los descuentos durante varias semanas para captar más clientes y así tener una fidelización mayor sobre el consumidor.

En Canarias, durante la campaña se espera que se generen numerosos puestos de trabajo. Más de 5.600 nuevos contratos temporales, centrados en los sectores de comercio, transporte y logística, según un estudio de Ranstad. Esto supone un aumento de alrededor del 2% respecto al año anterior.

En términos de venta, el Black Friday genera un impacto significativo en los comercios, sobre todo los minoristas. El pasado año, se registró un aumento de más del 6% en las ventas durante esta época.

Cuándo será El Black Friday 2025 se celebra el 28 de noviembre, aunque durante todo el mes y posteriormente hay numerosas ofertas.

Dónde se podrá comprar Las zonas comerciales de las principales ciudades como Triana o Mesa y López en Las Palmas de Gran Canaria; o la Calle Castillo y el Centro Comercial Meridiano en Santa Cruz de Tenerife, suelen registrar una alta afluencia de público durante esos días.

Los centros comerciales de todas las islas suelen llenarse de compradores desde primera hora.

Algunos consejos que pueden ayudarle 1. Verifica que el descuento sea real (compara precio previo) para asegurarte de que realmente estás obteniendo una buena oferta.

2. Comprueba plazo de entrega y costes de envío si compras online; en Canarias puede haber diferencias respecto a la península por la situación geográfica.

3. Aprovecha para adelantar regalos navideños mediante ofertas del Black Friday si lo tienes planeado.