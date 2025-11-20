Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

José Manuel Acosta, director del área de pricing de HiperDino, atiende a los medios.
Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday

Desde este jueves y hasta el 30 de noviembre, la cadena de supermercados ofrecerá descuentos de hasta el 50% en juguetería, perfumería, jamones y accesorios para mascotas

Iván Martín Chacón

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:04

HiperDino cierra el año consolidándose como la empresa de referencia en el sector de la alimentación y la que ofrece la cesta de la compra más económica de Canarias. La compañía pone en marcha su campaña de Black Friday con descuentos del 50%, que comienza este jueves 20 de noviembre y se extenderá hasta el día 30.

Además, mantendrá una amplia oferta promocional hasta mitad de diciembre en sus 289 tiendas ubicadas entre las Islas Canarias y el Archipiélago Balear, bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express.

José Manuel Acosta, director del Departamento de Pricing de HiperDino, explica que la compañía «viene pisando fuerte en los últimos meses del año gracias a la campaña de Black Friday y a la de Navidad 'Juntos hacemos la Navidad'». Añade que se trata de una campaña «muy relevante en cualquier medio, sector o comercio», y que ofrecen «grandes descuentos en una amplia variedad de artículos con precios especiales».

Según detalla, el foco principal está puesto en la campaña navideña, «especialmente en juguetería, perfumería, productos para mascotas y, por supuesto, la pata de jamón ibérico», con ahorros de hasta el 50%, lo que supone «un alivio importante para el consumidor en estas fechas».

En perfumería, HiperDino contará con primeras marcas, colonias y neceseres con un 20% de descuento; en jamón ibérico, con precios competitivos y rebajas de hasta el 15%; y para las mascotas, accesorios con descuentos de hasta el 25%. «La familia al completo podrá encontrar regalos muy especiales», destaca Acosta.

A esto se suma el Plan Dino BP, que ofrece cinco euros en combustible al canjear las compras realizadas en BP por compras en HiperDino, «un ahorro significativo para el cliente». Sobre el origen de la campaña, Acosta explica que «surgió porque es una oportunidad muy conocida y queríamos aprovecharla para atraer a más clientes, ampliar el surtido y aplicar descuentos mayores. Trabajamos siempre con precios competitivos, sobre los que aplicamos rebajas adicionales».

HiperDino es la única empresa de alimentación que cuenta con un sistema propio de captura de precios, que permite medir, leer y controlar en tiempo real los precios de la competencia, ajustando así los de su propia cesta de la compra. A ello se suma una promoción quincenal en más de 700 productos que ya se sitúan entre los más económicos de Canarias.

El Departamento de Pricing de la compañía es también único en las islas: un área especializada integrada por 15 profesionales que visitan diariamente a los competidores en todo el Archipiélago. Con un plan de trabajo estructurado y total autonomía, el equipo monitoriza el mercado para garantizar una respuesta rápida y eficaz.

Gracias a ello, HiperDino ofrece una propuesta comercial «muy potente», con promociones quincenales en 550 artículos, entre los que se incluyen marcas nacionales, internacionales y, por supuesto, productos locales del sector primario 100% canario, poniendo siempre en valor el producto de las islas.

