El turismo interior tira: las casas rurales y apartamentos del sur abiertos se llenan

El pasado 11 de mayo, con el inicio de la fase 1 de la desescalada, pequeños complejos de apartamentos del sur de la isla y de la capital grancanaria así como algunas casas rurales decidieron, al amparo de la ley, arrancar pese a las dificultades del momento. El resultado casi quince días después es más que satisfactorio gracias a los isleños, lo que ha animado a otros complejos a seguir los pasos y a abrir a partir de junio.

Los canarios, tras más de dos meses de confinamiento y encierro, necesitan salir al aire libre y vivir, aunque sea durante el fin de semana, en otros entornos más amplios. Así lo indica el director general de Be Cordial Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos, que ha sido uno de los pioneros en la reapertura turística del sur con el complejo de apartamentos de lujo, el Cordial Mogán Paraíso, en el Puerto de Mogán y que abrió el mismo lunes 11.

Desde entonces registra ocupaciones «muy altas» y la previsión es que se mantenga así durante los próximos meses. La buena marcha ha animado a esta cadena canaria a realizar nuevas aperturas. Esta semana han puesto en marcha diez apartamentos del Cordial Mogán Solaz (en Puerto de Mogán) y la próxima semana, si Canariaspasa a la fase dos como se prevé, abrirán el resto de unidades de este complejo (siete más) y las Villas de Tauro.

También en la fase dos, Cordial abrirá su hotel de Agaete, el Roca Negra, en los fines de semana (el primero será el del 29-31 de mayo) además de, a partir del 29 de mayo, el Aldea Suites y el Muelle Viejo y en Playa del Inglés: el Cordial Biarritz, el Macaro Beach, el Yudoca Beach y el Montemayor.

Estas aperturas supone que para finales de mayo Cordial tendrá operativo la mitad de sus establecimientos. Los grandes hoteles los dejará para el final, cuando empiecen a llegar turistas.

Otra de las cadenas turísticas que se animó ya a abrir y está funcionando con éxito es el grupo Anfi, que el 13 de mayo abrió las puertas de sus villas Anfi Tauro. «Las reservas han comenzado a buen ritmo sobre todo impulsadas por el turismo interior y rondando el 40%. De cara a la temporada alta en muchos tramos alcanzamos el lleno gracias a que el producto que teneos es lo que buscan los clientes», apunta el director de Comunicación del grupo Anfi, Rubén Reja.

En el caso de las casas rurales la demanda ha funcionado muy bien aunque, en contra de este tipo de alojamiento ha jugado el que sus propietarios han optado por no tener operativas sus piscinas ante una normativa estatal poco clara y que, según estiman, podría dar lugar a sanciones. Así lo indica Carmen Hernández, propietaria de seis viviendas rurales que gestiona con su empresa Naturacanarias Alojamientos Rurales S.L. y Miriam Rodríguez, responsable de la empresa Artenatur, con la que gestiona seis viviendas rurales en Artenara. «Parece que la cosa va mejorando», indica Rodríguez, que ha rescatado ya a sus dos trabajadores del ERTE y confía en la buena marcha del negocio con turistas locales. Hernández, por su parte, espera tener un buen verano aunque con menor número de noches por cliente. 7 frente a las 14 de antes.

Las casas rurales se enfrentan en esta nueva etapa, post Covid-19, a un mayor coste derivado de los nuevos protocolos de limpieza que implican más producto y más tiempo. Sin embargo, ni Carmen Hernández (de Naturcanarias) ni Miriam Rodríguez (de Artenatur) tienen previsto subir los precios. «Tampoco está la cosa para subir precios. Vamos a mantenerlos pero sí que quizás exigimos más noches que solo el fin de semana», dice Hernández.

Ambas no han abierto aún la totalidad de las viviendas que gestionan. Pretenden ir «poco a poco» para ver cómo evolucionan las cosas. «Empezar hay que hacerlo para ir dinamizando pero por ahora estamos viendo si es rentable hacerlo», afirma Hernández. Rodríguez coincide y teme que los ERTE y las dificultades económicas de las familias canarias arrastren las reservas. «Por eso no vamos a subir precios. la situación no está para eso», dice.

Nueva aperturas en la capital en junio

El hotel Aloe Canteras confirma su apertura en Las Palmas de Gran Canaria en la primera semana de junio y se sumará a los que ya están abiertos en la capital: el Doña Luisa (sin servicio de desayuno que pondrá en marcha en julio) y los apartamentos La Goleta, Casa Mozart, Tinoca, Maresía Canteras y el Brisamar Canteras. En la capital la ocupación es bastante reducida y se limita a personas que se mueven entre islas y tripulantes del puerto.