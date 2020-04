El SEPE pagará por los ERTE a lo largo de todo mayo

Un rayo de esperanza para los 200.000 trabajadores afectados por un expediente de empleo temporal (ERTE) en Canarias. Ante la previsión de que el Servicio Público de Empleo (SEPE) no pueda tramitar todos las prestaciones solicitadas para el 30 de este mes y así, que los afectados cobren el 10 de mayo, el SEPE ha decidido flexibilizar el sistema de pagos. De esta forma irá realizando abonos a lo largo del mes de mayo en función de las liquidaciones que vaya haciendo y no se limitará solo al 10. Así lo indica el graduado social y asesor fiscal, Carlos Talavera, portavoz del grupo de profesionales del sector Equipo Covid-19 formado a raíz de la crisis del coronavirus y ante los problemas que se ha encontrado el colectivo de economistas, asesores y gestores para acometer todos los trámites de sus clientes ante a administración. Según explica, el primer pago en mayo se hará antes del 10 y a medida que vaya reconociendo prestaciones se irá pagando para que los trabajadores en un ERTE que no cobren en mayo no tengan que esperar otro mes -hasta el 10 de junio- para cobrar. Cabe recordar que el 10 de abril solo cobraron 400 personas de las 200.000 afectadas en los ERTE. Para mayo se prevé que las cifras sean muy superiores pero no se podrá tramitar la prestación de todos, de ahí que se ha decidido ampliar los días de pago.

Por otro lado, cabe destacar que se están produciendo problemas para que el SEPE reconozca las entidades y cuentas bancarias de todos los afectados por un ERTE. Por un lado, hay bancos que no tienen acuerdo con el SEPE y no pueden hacer transferencias. Otro problema que se están dando a lo hora de hacer los pagos es que hay «cuentas antiguas» de la extinta Caja de Canarias que el SEPE no las reconoce y no se puede hacer la transferencia y abonar al trabajador lo que le corresponde, señala Talavera, quien junto a sus compañeros se queja del mal funcionamiento del sistema telemático del SEPE. «Siempre ha funcionado mal pero ahora se cuelga constamentemente», critica. En las redes sociales eran numerosos ayer los casos de personas que quejaban de que al intentar comprobar su prestación recibían un mensaje de error de cuenta bancaria del SEPE. La situación llevó al SEPE a emitir un mensaje en redes sociales en la que llama a los trabajadores afectados por ERTE y que tengan que modificar su cuenta bancaria a hacerlo a través de su sede electrónica o bien por vía telefónica.