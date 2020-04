Muchas prestaciones por ERTE llegan erróneas al no incluir a los hijos

Apenas unos 400 canarios cobraron el pasado 10 de abril la prestación del Servicio Público de Empleo (SEPE) al estar incluidos en un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) ante la avalancha de procedimientos que se han presentado. En solo un mes se han superado los 26.000 expedientes y hay 195.000 trabajadores afectados, lo que ha provocado un cuello de botella en la tramitación. Sin embargo, en los últimos días sí está aumentado de forma sustancial la llegada de notificaciones a los afectados por ERTE (se han enviado 59.000) sobre las prestaciones que van a cobrar y ahí es cuando llega la sorpresa: las cantidades son inferiores en muchos casos a las que las personas intuían (es el 70% de la base de cotización no del sueldo ni bruto ni neto) y además, la paga no incluye la situación personal y familiar del demandante, es decir, si tiene uno, dos o más hijos o incluso padece una discapacidad. La diferencia de computar los hijos o no puede llegar a ser de hasta 400 euros al mes. Las prestaciones van a llegar de forma correcta en aquellos casos en los que el SEPE tenía los datos del demandante al haber sido beneficiario del paro en ocasiones anteriores pero en la mayoría de los casos esta circunstancia no se da.

El economista y asesor fiscal, Carlos Talavera, explica que esta situación se ha dado tras encargar a las empresas que faciliten al SEPE los datos de los trabajadores a través de un fichero Excel «sencillo» en el que no se piden datos sobre la situación familiar de los trabajadores. «Se trata de un fichero con información básica que se incorpora al programa de cálculo de las prestaciones del SEPE y en el que no puedes aportar más información porque no lo reconocería y no te dejaría hacerlo», explica.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha anunciado que el SEPE hará de oficio el reconocimiento correcto de las prestaciones y abonará a los afectados las cantidades correctas pero cuando se hayan tramitado todos los ERTE y se haya reconocido la prestación a la totalidad de los trabajadores afectados. Esto podría demorarse semanas.

Talavera recomienda a los trabajadores en esta situación que se dirijan al SEPE para reclamar las cantidades y facilitar la información sobre su situación familiar que permita cobrar la cantidad correcta, si bien el SEPE se está encargando de contactar con los afectados para corregir la información. En un ERTE el mínimo de prestación que puede cobrar una persona es de 700 euros mensuales (tras la fuerte subida del SMI y si trabaja a jornada completa) mientras que el máximo es de 1.098,09 euros; con un hijo roza los 1.255 euros y con más de uno llega a 1.411,83 euros.

Desde el SEPE. el coordinador regional, Pedro Duarte, asegura que los funcionarios que están tramitando los ERTE están haciendo un gran esfuerzo para contactar con los trabajadores con hijos para tramitar de forma correcta la prestación pero no siempre es fácil.

Respecto a las cantidades a percibir, Talavera reconoce que las notificaciones que están llegando sorprenden a más de uno que esperaba mayor paga. «Por muy alto que fuera el sueldo de una persona el máximo que se cobran son 1.000 euros sin hijos y 1.400 si tiene más de uno», apunta Talavera.