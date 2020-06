El Gobierno ve «muy cerca» el acuerdo para prorrogar los ERTE

Ahora baraja convocar un Consejo de Ministros extraordinario este próximo viernes, pero antes quiere conseguir el sí de los sindicatos y la patronal.

«Estoy segura de que estamos más cerca y de que el acuerdo se va a abrir camino. Estoy empeñada en ello», afirmó hoy la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz en una entrevista en televisión. Díaz dejó claro que, aunque ella podría optar por legislar, el acuerdo sería «un plus», por lo que emplazó a los agentes sociales a que «una vez más» se comprometan con su país, ya que «no hay mayor certidumbre que empresas y trabajadores sepan que los agentes sociales vuelven a darse la mano». «Estamos avanzando, tenemos tiempo, pero hago un llamamiento para pedirles una vez más que se comprometan con su país», insistió.

Las organizaciones de los trabajadores ya han mostrado su predisposición a dar su apoyo a la nueva propuesta en la reunión que mantendrán mañana, pero más reacios se muestran aún los empresarios, a los que no termina de convencerles las nuevas condiciones y ven «difícil» alcanzar un acuerdo habiendo en estos momentos actividades que no pueden reanudarse en el mes de julio por las limitaciones de la nueva normalidad, según manifestaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación.

Una vez que se ha superado lo que antes era una línea roja en la negociación, el plazo de tiempo, una vez que los agentes sociales han dado su brazo a torcer de que sea hasta septiembre con una puerta abierta hasta final de año, el gran escollo se encuentra en las exoneraciones a las cotizaciones sociales. Ni patronal ni sindicatos les gusta el diseño que plantea el Gobierno y al que no parece dispuesto a ceder: incentivar con mayores exoneraciones a los trabajadores que se reincorporan que a los que siguen en ERTE, pero UGT y CC OO parecen dispuestos a aceptarlo finalmente.

El nuevo esquema elimina las mayores bonificaciones de las cuotas para los ERTE por fuerza mayor completos, es decir, aquellos que tienen a todos sus trabajadores con el empleo suspendido (que incluso llegaban al 100% en el caso de las pequeñas empresas), pero a cambio diseña un modelo único para los de fuerza mayor parciales que extiende además a los expedientes por causas objetivas (ETOP), que hasta ahora no tenían ningún tipo de bonificación.

Lo que sí ha hecho el Gobierno es mejorar ese porcentaje de reducción respecto a la anterior propuesta, mantenerlo invariable tanto para los dos tipos de expedientes posibles como para los meses que estará en vigor: julio, agosto y septiembre (en el anterior texto se iba reduciendo a medida que avanzaba el tiempo).

Más concretamente, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 30% para los empleados que se mantienen en el ERTE y del 45% para los que regresan a la actividad. Estos porcentajes serán del 40% para los que están en ERTE y del 65% para los que vuelven a su actividad en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores.

«Creo que la propuesta es sensata y acomodada la realidad», precisó la ministra, que admitió que los agentes sociales piden «legítimamente» «un poco más». Díaz abogó por hacer una «transición ordenada» y «poner la mirada en los sectores que lo están pasando mal», a los que -dijo- tienen «muy localizados». Por ello, no descartó que después del verano se mantengan los ERTE si la situación así lo requiere. «El Gobierno va a dar certezas, no nos pongamos fechas, porque por desgracia no sabemos lo que va a pasar», reconoció, insistiendo en que «esta en preaviso para reaccionar» si hubiera nuevos brotes.