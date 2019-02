El Estado se plantea dar marcha atrás a las regasificadoras

Competencia volvió a desaconsejar en noviembre de 2018, un año después del primer rechazo, la regasificadora de Granadilla al entender que no era un proyecto viable, ya que generaría más costes que ingresos para el sistema.

«Probablemente cuando se identificó ese posible proyecto no había la penetración de renovables que hay hoy, ni la que habrá dentro de unos años», indicó el secretario de Estado, quien abogó por evaluar la planta gasista de Arinaga con el nuevo contexto, «el de la transición de las energías fósiles a las renovables». Éstas han pasado de representar un 4% a un 20% en los últimos años y, con el nuevo cupo eólico, aumentará un 5% adicional, según las estimaciones del Ejecutivo.

El Gobierno de Canarias sigue defendiendo el gas

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, volvió ayer a defender las regasificadoras en Canarias a pesar de las reticencias del secretario de Estado de Energía al ser una energía menos contaminante y más barata que el gasoil, que hoy sigue aportando el 75% a la generación eléctrica del archipiélago. «Nosotros seguimos en la misma línea, apostando por las renovables y al gas no renunciamos porque no podemos renunciar a contaminar lo menos posible», indicó Ortega, quien destacó que la última palabra para dar autorización o no a las regasificadoras de las islas la tiene el Gobierno de España.

«Nos parece bien que se estudie pero hay que tener en cuenta que, al igual que el contexto energético actual no es el mismo que el del año 2000, el de hoy no será igual que de dentro de unos años y que las renovables que instalamos hoy serán serán otras en un tiempo», indicó Ortega, quien insistió en que es al Gobierno de España al que le corresponde autorizar o no las regasificadoras.

«Nosotros tenemos claros nuestros objetivos. En primer lugar, apostamos por más renovables y los hechos demuestran este objetivo. En segundo lugar, más ahorro y eficiencia energética y en tercer lugar, utilizar en la medida de lo posible los combustibles menos contaminantes», indicó Ortega. Precisamente en este tercer objetivo es donde tiene cabida el gas y como forma de reducir el consumo de petróleo. El Gobierno se propone que en 2025 el 45% de la energía proceda de renovables y un 55% de otras fuentes. De este total, el objetivo es que un 22% lo aporte el gas y el resto el petróleo.

En los últimos cuatro años, durante esta legislatura, Canarias ha conseguido alcanzar el 20% de penetración de energías renovables frente al 8% del que partía en 2015. En el nuevo cupo eólico, que se fallará a finales de marzo y al que ya se han presentado numerosas solicitudes, se añadirá un 5% más. El archipiélago ha pasado de tener unos 320 megavatios de energía renovable a los más de 600 que tiene actualmente. De este total, la eólica supone 420 megavatios.