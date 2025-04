La economía de Estados Unidos se contrajo un 0,1% en el primer trimestre por las medidas de Trump

El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos se contrajo un 0,1% durante el primer trimestre del año. La llegada de Donald Trump al ... país norteamericano, lejos de llevar la economía a una nueva era dorada, tal y como prometió, por ahora está generando el efecto contrario. Según explican desde la oficina dependiente del Departamento de Comercio de Estados Unidos, «la disminución del PIB real en el primer trimestre reflejó principalmente un aumento de las importaciones, que se consideran una sustracción en el cálculo del PIB, y una disminución del gasto público». Se trata de la primera contracción de la economía estadounidense desde el primer trimestre de 2022.

El dato se explica por la prisa de los consumidores para importar bienes y productos antes de que los aranceles anunciados por Trump entraran en vigor. Las amenazas airadas del republicano de gravar con unas tasas notablemente elevadas los bienes importados de otros países ha hecho que los consumidores, industrias y diferentes agentes hayan importado en cantidades enormes hasta provocar un desfase comercial de 464.475 millones de dólares en los tres primeros meses del año, una cifra sin precedentes y que juega en contra del crecimiento del PIB.

Esto es, precisamente, lo contrario de lo que quería lograr el inquilino de la Casa Blanca, ya que su plan era reducir el déficit comercial. Aun así, sigue siendo pronto para saber con exactitud el alcance de las medidas adoptadas por el presidente, pero sus primeros 100 días al mando se han saldado con la mayor caída bursátil que haya tenido nunca un presidente estadounidense. Este mismo miércoles, la noticia de que el PIB de EE UU se ha contraído ha desalentado a los inversores. Wall Street ha abierto con fuertes caídas: el Nasdaq pierde un 2,42%, el Dow Jones un 1,59% y el S&P 500 baja un 1,91%.

Trump señala a Biden como el culpable

Tras publicarse el dato trimestral, el republicano ha lanzado un comunicado a través de su red social 'Truth', donde no ha dudado en alzar el dedo acusador contra su predecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden. «Esta es la Bolsa de Valores de Biden, no de Trump. No asumí el cargo hasta el 20 de enero», ha afirmado, reiterando que los aranceles pronto entrarán en vigor, y las empresas están empezando a establecerse en Estados Unidos «en cifras récord».

«Nuestro país prosperará, pero tenemos que deshacernos del 'exceso de Biden'. Esto llevará tiempo, no tiene nada que ver con los aranceles, sólo que nos dejó con malas cifras, pero cuando comience el auge, será como ningún otro. ¡¡¡Tened paciencia!!!», ha asegurado.